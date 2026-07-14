القوات الأمريكية تشن ضربات جوية لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران

الضربات الأمريكية القوات الأمريكية تشن ضربات جوية لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الإثنين، بدء شنّ الضربات الجوية لليلة الثالثة على التوالي ضد إيران.

وقالت سنتكوم في بيان نشرته على منصة إكس: ” في تمام الساعة 4:45 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم، بدأت القيادة المركزية الأمريكية، بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة بشن هجمات على إيران”.

وأكدت القيادة المركزية، أن هذه الضربات ستواصل إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية، وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء، والسفن التجارية في مضيق هرمز.

وكانت “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق اليوم، استئناف فرض الحصار على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً يوم غد الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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