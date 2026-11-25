‏ ‏القاهرة-سانا

‏ ‏

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، بينهم أطفال، جراء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على ‏طريق أسوان – أبو سمبل السياحي، جنوبي مصر.‏

‏ ‏

وذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع عند الكيلو 110 من الطريق، مشيرة إلى أن ‏الضحايا ينتمون إلى 7 محافظات مصرية، فيما كان بين المصابين طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.‏

‏ ‏

وأوضحت الصحيفة أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الصداقة التخصصي في أسوان لتلقي العلاج، فيما ‏نُقلت جثامين المتوفين إلى المشرحة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.‏

‏ ‏

ويعيد الحادث تسليط الضوء على مشكلة حوادث السير في مصر، التي تشكل تحدياً للسلامة المرورية، ولا سيما على ‏الطرق السريعة والمحاور التي تشهد حركة كثيفة للمركبات، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‏ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى 5829 وفاة خلال عام 2025، مقابل 5260 وفاة في عام 2024، ‏بنسبة زيادة بلغت 10.8 بالمئة.‏