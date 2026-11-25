القاهرة-سانا
لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون، بينهم أطفال، جراء حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على طريق أسوان – أبو سمبل السياحي، جنوبي مصر.
وذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية اليوم الأربعاء، أن الحادث وقع عند الكيلو 110 من الطريق، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون إلى 7 محافظات مصرية، فيما كان بين المصابين طفل يبلغ من العمر 6 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الصداقة التخصصي في أسوان لتلقي العلاج، فيما نُقلت جثامين المتوفين إلى المشرحة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.
ويعيد الحادث تسليط الضوء على مشكلة حوادث السير في مصر، التي تشكل تحدياً للسلامة المرورية، ولا سيما على الطرق السريعة والمحاور التي تشهد حركة كثيفة للمركبات، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى 5829 وفاة خلال عام 2025، مقابل 5260 وفاة في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 10.8 بالمئة.
مصرع 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين بحادث سير في أسوان جنوبي مصر
القاهرة-سانا