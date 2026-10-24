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الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته وتفجيراته في جنوب لبنان

19 2025 638969238678352095 835 الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته وتفجيراته في جنوب لبنان
الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءته وتفجيراته على جنوب لبنان-بوابة الأهرام

بيروت-سانا

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتداءاته على جنوب لبنان، مستهدفاً عدداً من البلدات والقرى بغارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تفجير واسعة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الاحتلال نفذت تفجيرات كبيرة في بلدات يحمر الشقيف والطيبة وكفرتبنيت في قضاء النبطية، ترددت أصداؤها في مناطق جنوبية عدة.

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على كفرتبنيت خلال أقل من ربع ساعة، واستهدف وادي الحجير، بالتزامن مع تحليق مكثف في أجواء الجنوب، بينما طال القصف المدفعي سهل مرجعيون.

وكان لبنان وإسرائيل أبرما في الـ 26 من حزيران الماضي، اتفاق إطار ينص على ‏انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، ‏بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ‏وعمليات القصف والتجريف والتفجير لا تزال تعرقل استكمال انتشار الجيش وعودة ‏الأهالي إلى قراهم.

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