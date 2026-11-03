ضربة قشم تكشف تباين خيارات واشنطن.. التفاوض مستمر والمواجهة مفتوحة

عواصم-سانا ‏

تعيد الضربات الأمريكية المحدودة التي استهدفت جزيرة قشم الإيرانية، عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ‏ملف المواجهة بين واشنطن وطهران إلى الواجهة، وتضع خيارات المرحلة المقبلة أمام اختبار جديد، في وقت تتواصل ‏فيه الوساطات الإقليمية سعياً إلى اتفاق ينهي الحرب.‏

وبينما تصف واشنطن الضربات بأنها إجراء دفاعي، تواصل إدارة الرئيس دونالد ترامب التلويح بإمكانية استئناف ‏العمليات العسكرية، من دون التخلي عن المسار التفاوضي.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الضربات جاءت رداً على استخدام إيران صواريخ أرض-جو ‏ضد مواقع أمريكية، مؤكدين أن العملية محدودة وتندرج في إطار الدفاع عن المواقع والأصول الأمريكية، ولا تعني ‏العودة إلى عمليات قتالية واسعة.‏

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في جزيرة قشم الواقعة عند مدخل مضيق هرمز، أحد أهم الممرات ‏البحرية لنقل الطاقة، وتكتسب الجزيرة أهمية استراتيجية نظراً إلى موقعها القريب من المضيق، ما يجعل أي تحرك ‏عسكري فيها مرتبطاً بأمن الملاحة، حتى إن ظل نطاق الضربات محدوداً.‏

وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نقلته شبكة سي إن إن عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، وصفوا الضربات بأنها دفاعية، ‏وتهدف إلى حماية الأصول الأمريكية، فيما أشار أحدهم إلى أنها لا ترقى إلى مستوى العمليات القتالية الكبرى التي ‏كانت الإدارة تدرس تنفيذها.‏

بدورها، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بعدم وجود خطط فورية لتوسيع نطاق الضربات، ما يعزز التمييز بين العملية ‏المحدودة واحتمال استئناف حملة عسكرية واسعة.‏

ثلاثة مسارات داخل الإدارة الأمريكية

وتكشف قراءة نشرها موقع أكسيوس الأمريكي، استناداً إلى مصادر مطلعة، عن تباين في وجهات النظر داخل الإدارة ‏الأمريكية حيال المرحلة المقبلة؛ إذ يدفع نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف باتجاه ‏التوصل إلى اتفاق، انطلاقاً من أن استئناف الحرب قد لا يؤدي إلى تغيير جوهري في المعادلة القائمة، في حين يتيح ‏التفاوض اختبار إمكانية انتزاع تنازلات من طهران.‏

في المقابل، يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى استئناف ‏العمليات العسكرية، معتبرين أن طهران لا يمكن الوثوق بالتزامها بأي اتفاق.‏

أما وزير الخزانة سكوت بيسنت ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف ووزير الخارجية ماركو روبيو، ‏فيؤيدون، وفق المصادر التي نقل عنها “أكسيوس”، مواصلة الضغط الاقتصادي، من دون العودة إلى حرب واسعة أو ‏إبرام اتفاق في الوقت الراهن.‏

ولا تعكس هذه المواقف حسم الإدارة الأمريكية خياراتها، بقدر ما تكشف عن تعدد المسارات المطروحة، بين التفاوض ‏والضغط الاقتصادي والإبقاء على الخيار العسكري، ويضع هذا التباين ترامب أمام معادلة صعبة تجمع بين السعي ‏لتحقيق أهدافه المعلنة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتجنب تكلفة مواجهة جديدة لا يمكن ضمان نتائجها.‏

الوساطة مستمرة والخلافات لم تُحسم

وفي المسار الدبلوماسي، أفاد أكسيوس بأن الوسطاء القطريين أعدوا مسودة تتضمن خطوات لبناء الثقة على مدى ثلاثة ‏أيام، تمهيداً لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ونقل الموقع عن مصادر إقليمية أن المبعوث ‏القطري علي بن ثامر آل ثاني زار طهران لمتابعة النقاشات بشأن المسودة، فيما تنتظر الوساطة ردود الطرفين.‏

من جهتها، أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى استمرار الاتصالات الدبلوماسية بالتوازي مع التحركات العسكرية، لافتة ‏إلى حديث فانس عن وجود فرصة للتوصل إلى تسوية تفاوضية، في وقت تسعى فيه قطر إلى دفع الطرفين نحو إطار ‏يضع حداً للهجمات في مضيق هرمز.‏

كما نقلت الوكالة تحذيرات أطلقتها دول إقليمية من أن استئناف العمليات العسكرية الواسعة قد يزعزع استقرار المنطقة، ‏ويدفع أطرافاً أخرى إلى الانخراط في المواجهة.‏

لكن استمرار الوساطة لا يعني بالضرورة اقتراب التوصل إلى اتفاق؛ إذ نقلت رويترز عن مسؤول إيراني رفيع، أن ‏واشنطن وطهران لا تزالان بعيدتين عن الاتفاق، رغم تكثيف الجهود الدبلوماسية؛ وأوضح المسؤول أن تلبية شروط ‏طهران تسبق إعادة فتح مضيق هرمز، وأن المحادثات النووية لا يمكن أن تبدأ قبل ذلك، مشيراً إلى أن الوسطاء يعملون ‏على تقريب وجهات النظر وتضييق الفجوات بين الجانبين.‏

ويبرز الخلاف حول ترتيب الخطوات بوصفه إحدى أبرز العقبات أمام التسوية؛ فواشنطن تسعى إلى ضمانات تتعلق ‏بالملف النووي، في حين تربط طهران الانتقال إلى المفاوضات النووية بتلبية مطالبها بشأن المضيق، وبذلك، لا يقتصر ‏التفاهم المطلوب على وقف العمليات العسكرية، بل يشمل أيضاً الاتفاق على جدول المفاوضات ومضمونها والضمانات ‏المتبادلة.‏

الانتخابات وتكلفة المواجهة

وتتزامن هذه التطورات مع انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي قد تؤثر في الحسابات السياسية لترامب، وإن ‏كانت لا تمثل العامل الوحيد المحدد لخياراته تجاه إيران.‏

وقال ترامب لموقع أكسيوس: إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن استئناف الضربات، فيما تحدث فانس عن ‏إحراز تقدم في الاتصالات، مع تأكيد احتفاظ واشنطن بخيارات عسكرية وغير عسكرية.‏

وسلطت أسوشيتد برس الضوء على التداعيات الاقتصادية للحرب، ولا سيما انعكاساتها على أسعار الوقود والاقتصاد ‏الأمريكي، في وقت يسعى فيه الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.‏

وأشارت الوكالة أيضاً إلى استمرار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وتعزيز القوات، بما يتيح لواشنطن الإبقاء ‏على الضغوط، لكنه يزيد في الوقت نفسه تكلفة أي قرار باستئناف العمليات العسكرية.‏

وفي ضوء هذه المعطيات، لا تشكل ضربة قشم وحدها مؤشراً حاسماً إلى اتجاه المرحلة المقبلة؛ فهي وفق الرواية ‏الأمريكية التي نقلتها رويترز عملية محدودة، بينما لا تزال الوساطة قائمة والخلافات الأساسية من دون حل.‏

ويبقى مسار المواجهة مرهوناً بقدرة واشنطن وطهران على التوصل إلى تفاهم بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي، ‏وبمدى استعداد الطرفين لتحمل تكلفة العودة إلى مواجهة أوسع في حال تعثر المفاوضات، فالضغط العسكري قد يدفع إلى ‏تقديم تنازلات، لكنه لا يضمن التوصل إلى اتفاق، كما أن استمرار الاتصالات الدبلوماسية لا يكفي وحده لتجاوز ‏الخلافات التي لا تزال تحول دون التسوية.‏