مقتل شخصين جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل شخصان، وأصيب آخرون بجروح اليوم الثلاثاء جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا، ما أدى إلى مقتل شخصين، كما أسفرت غارة أخرى على قضاء صور، عن وقوع إصابات.

واستهدفت غارة أخرى، بمسيّرة، بلدة برك رأس العين، ما أدى إلى إصابة شخص، بينما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة باريش والريحان بمنطقة جزين، كما استهدف قصف مدفعي ساحل المنصوري في قضاء صور.

وحلق الطيران الإسرائيلي، في أجواء بلدات الغازية وقناريت وحارة صيدا، كما هددت إسرائيل، باستهداف مدينة النبطية، وطلبت إخلاء المنازل فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

إلى ذلك استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف فوسفوري أطراف بلدة شبعا “شميس” في قضاء حاصبيا، كما حلق الطيران المسيّر فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

وكان 12 شخصاً قتلوا، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مساء أمس الإثنين، وفجر اليوم ‌‏الثلاثاء، قرية مشغرة في البقاع الغربي شرق لبنان.