طوكيو-سانا
تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا متأثرة بخسائر نظيراتها الأمريكية خلال جلسة الليلة الماضية، وتصدرت شركتا أدفانتست وطوكيو إلكترون، المرتبطتان بقطاع الرقائق الإلكترونية، قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي هبط 2.55 بالمئة إلى 57152.05 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.54 بالمئة إلى 3744.68 نقطة.
وهوت أسهم شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق 12.43 بالمئة وأسهم طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق 10.86 بالمئة، بينما انخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 9.67 بالمئة، وتراجع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 12.87 بالمئة، في حين ارتفع سهم تويوتا موتور 2.27 بالمئة، وسهم هوندا موتور 1.41 بالمئة.
وتراجعت وول ستريت خلال الليل، إذ تخلت أسهم شركات التكنولوجيا عن بعض المكاسب التي حققتها يوم الإثنين، والتي جاءت على خلفية العودة المفاجئة لجنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.