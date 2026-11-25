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طوكيو-سانا‏

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تراجع مؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، مع انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا متأثرة بخسائر نظيراتها الأمريكية خلال ‏جلسة الليلة الماضية، وتصدرت شركتا أدفانتست وطوكيو إلكترون، المرتبطتان بقطاع الرقائق الإلكترونية، قائمة الأسهم ‏الأكثر تراجعاً.‏

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي هبط 2.55 بالمئة إلى 57152.05 نقطة، ⁠في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع ‏نطاقا 0.54 بالمئة إلى 3744.68 نقطة.‏

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وهوت ⁠أسهم شركة أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق 12.43 بالمئة وأسهم طوكيو إلكترون ‏المتخصصة في تصنيع معدات ⁠الرقائق 10.86 بالمئة، بينما انخفض سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع ‏التكنولوجيا 9.67 بالمئة، و⁠تراجع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 12.87 بالمئة، في حين ارتفع سهم تويوتا ‏موتور 2.27 بالمئة، وسهم هوندا موتور 1.41 بالمئة.‏

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وتراجعت وول ستريت خلال الليل، إذ تخلت أسهم شركات التكنولوجيا عن بعض المكاسب التي حققتها يوم الإثنين، والتي ‏جاءت على خلفية العودة المفاجئة لجنسن هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.‏