الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير أربع مسيّرات برأس تنورة في السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عبر منصة “إكس”: “إنه تم اعتراض وتدمير أربع مسيّرات برأس تنورة”، مشيراً إلى سقوط عدد من الشظايا نتيجة عملية الاعتراض دون وجود إصابات بالتقييم الأولي.
واعترض التحالف خلال ساعات الليل الماضية طائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء إصابة 11 شخصاً جراء الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف أحد أبراج المركز المالي في الرياض.
التحالف يعلن اعتراض وتدمير أربع مسيّرات برأس تنورة في السعودية
الرياض-سانا