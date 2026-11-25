‏ ‏الرياض-سانا‏

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم الأربعاء، اعتراض وتدمير أربع مسيّرات برأس تنورة في ‏السعودية.‏

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وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن تركي المالكي عبر منصة “إكس”: “إنه تم اعتراض وتدمير أربع مسيّرات برأس ‏تنورة”، مشيراً إلى سقوط عدد من الشظايا نتيجة عملية الاعتراض دون وجود إصابات بالتقييم الأولي.‏

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واعترض التحالف خلال ساعات الليل الماضية طائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية ‏السعودية.‏

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وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس الثلاثاء إصابة 11 شخصاً جراء الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف أحد ‏أبراج المركز المالي في الرياض.‏