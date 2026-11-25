عواصم-سانا‏

لاقى الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في العاصمة ‏السعودية الرياض، الثلاثاء، إدانات عربية وإسلامية واسعة، وسط التأكيد على ‏التضامن مع المملكة في كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.‏

الإمارات

شددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على منصة “إكس”، على أن هذا ‏الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديداً لأمنها ‏واستقرارها.‏

وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ ‏أمنها واستقرارها.‏

الكويت

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن تكرار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت ‏الاقتصادية، يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأرواح المدنيين، الأمر الذي يستوجب ‏موقفاً دولياً حازماً لوقف هذه الاعتداءات الجبانة ومحاسبة مرتكبيها.‏

وجددت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، تضامن الكويت المطلق مع السعودية، ‏ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها ‏واستقرارها، مشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول ‏مجلس التعاون لدول الخليج العربية.‏

قطر

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداء ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي ‏في الرياض، واصفة إياه بأنه سلوك عدواني مشين، واستهتار مرفوض بأرواح المدنيين.‏

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على منصة إكس، على رفض قطر القاطع ‏للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال ‏غير المسؤولة، مجددة تضامنها الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه ‏من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.‏

لبنان

في السياق، أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اعتداء ميليشيا الحوثي على ‏أحد أبراج المركز المالي في الرياض.‏

وفي منشور له عبر حسابه على منصة إكس، قال سلام: إنه اعتداء سافر على سيادة ‏السعودية وأمنها، وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها.‏

جامعة الدول العربية

بدورها، أشارت جامعة الدول العربية، في بيان مماثل إلى أن استمرار استهداف المدنيين ‏والبنية التحتية والمرافق الاقتصادية يكشف عن خطورة النهج التصعيدي لميليشيا الحوثي، ‏مؤكدة ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويحول دون المزيد ‏من التصعيد الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.‏

وجددت جامعة الدول العربية تأكيد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ‏ووقوفها التام إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها وسيادتها ‏واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.‏

رابطة العالم الإسلامي

من ناحيته، ندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ ‏محمد بن عبد الكريم العيسى، باعتداءات ميليشيا الحوثي، مؤكداً أنها تنتهِك كل القِيَم ‏الدينية والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية وتُؤكِّدُ النهجَ الإجراميَّ للميليشيا في تعمُّدِ ‏استهدافِ المدنيِّين والمُنشآت المدنية.‏

وجدَّدَ العيسى في بيان، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كل ‏الشُّعوب الإسلامية المُنضوية تحتَ مظلّتِها، التأكيدَ على التضامُنِ الكاملِ مع السعودية، في ‏كلِّ ما تتَّخِذُه مِن إجراءاتٍ لردْعِ المُعتدين، وحفظِ أمنِها وسلامةِ مُواطنيها والمُقيمين على ‏أراضيها.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 11 شخصاً جراء الاعتداء ‏الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف أحد أبراج المركز المالي في الرياض.‏