عواصم-سانا
لاقى الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، إدانات عربية وإسلامية واسعة، وسط التأكيد على التضامن مع المملكة في كل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
الإمارات
شددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على منصة “إكس”، على أن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
الكويت
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن تكرار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية، يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأرواح المدنيين، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لوقف هذه الاعتداءات الجبانة ومحاسبة مرتكبيها.
وجددت الوزارة في بيان لها على منصة إكس، تضامن الكويت المطلق مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشددةً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قطر
أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداء ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في الرياض، واصفة إياه بأنه سلوك عدواني مشين، واستهتار مرفوض بأرواح المدنيين.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على منصة إكس، على رفض قطر القاطع للاعتداءات على الأعيان المدنية والمدنيين، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة، مجددة تضامنها الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.
لبنان
في السياق، أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، اعتداء ميليشيا الحوثي على أحد أبراج المركز المالي في الرياض.
وفي منشور له عبر حسابه على منصة إكس، قال سلام: إنه اعتداء سافر على سيادة السعودية وأمنها، وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها.
جامعة الدول العربية
بدورها، أشارت جامعة الدول العربية، في بيان مماثل إلى أن استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية والمرافق الاقتصادية يكشف عن خطورة النهج التصعيدي لميليشيا الحوثي، مؤكدة ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويحول دون المزيد من التصعيد الذي يهدد السلم والأمن في المنطقة.
وجددت جامعة الدول العربية تأكيد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
رابطة العالم الإسلامي
من ناحيته، ندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، باعتداءات ميليشيا الحوثي، مؤكداً أنها تنتهِك كل القِيَم الدينية والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية وتُؤكِّدُ النهجَ الإجراميَّ للميليشيا في تعمُّدِ استهدافِ المدنيِّين والمُنشآت المدنية.
وجدَّدَ العيسى في بيان، باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كل الشُّعوب الإسلامية المُنضوية تحتَ مظلّتِها، التأكيدَ على التضامُنِ الكاملِ مع السعودية، في كلِّ ما تتَّخِذُه مِن إجراءاتٍ لردْعِ المُعتدين، وحفظِ أمنِها وسلامةِ مُواطنيها والمُقيمين على أراضيها.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 11 شخصاً جراء الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف أحد أبراج المركز المالي في الرياض.