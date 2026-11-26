دبي-سانا
أعلنت دبي ترسية عقود جديدة بقيمة 56.5 مليار درهم، ما يعادل نحو 15.4 مليار دولار، ضمن مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، ليرتفع إجمالي قيمة العقود التي جرت ترسيتها في المشروع، إلى أكثر من 80 مليار درهم.
وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الخميس: إن ترسية العقود الجديدة جاءت بتوجيهات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة من أعمال التطوير ينفذها فريق يضم نحو 14 ألف شخص.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار ستتجاوز 260 مليون مسافر عند اكتمال جميع مراحله، ليصبح الأكبر عالمياً من حيث القدرة الاستيعابية للمسافرين.
ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، تستهدف دبي تشغيل المرحلة الأولى من المطار عام 2032، بطاقة استيعابية تصل إلى 150 مليون مسافر سنوياً، فيما تأتي العقود الجديدة ضمن خطة تطوير تشمل نقل عمليات مطار دبي الدولي تدريجياً إلى المطار الجديد.
ويقع مطار آل مكتوم الدولي في منطقة جبل علي بدبي، ويعد تطويره أحد المشاريع الرئيسة في خطط الإمارة لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية، وأعلنت حكومة دبي في نيسان 2024 اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 128 مليار درهم، ضمن مشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار تدريجياً إلى أكثر من 260 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب تطوير قدراته في مناولة الشحن الجوي.