دبي-سانا‏

أعلنت دبي ترسية عقود جديدة بقيمة 56.5 مليار درهم، ما يعادل نحو 15.4 مليار دولار، ضمن مشروع تطوير مطار آل ‏مكتوم الدولي، ليرتفع إجمالي قيمة العقود التي جرت ترسيتها في المشروع، إلى أكثر من 80 مليار درهم.‏

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الخميس: إن ترسية ‏العقود الجديدة جاءت بتوجيهات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن المرحلة الجديدة من أعمال ‏التطوير ينفذها فريق يضم نحو 14 ألف شخص.‏

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار ستتجاوز 260 مليون مسافر عند اكتمال جميع مراحله، ليصبح الأكبر عالمياً ‏من حيث القدرة الاستيعابية للمسافرين.‏

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، تستهدف دبي تشغيل المرحلة الأولى من المطار عام 2032، بطاقة استيعابية تصل إلى ‌‏150 مليون مسافر سنوياً، فيما تأتي العقود الجديدة ضمن خطة تطوير تشمل نقل عمليات مطار دبي الدولي تدريجياً إلى ‏المطار الجديد.‏

ويقع مطار آل مكتوم الدولي في منطقة جبل علي بدبي، ويعد تطويره أحد المشاريع الرئيسة في خطط الإمارة لتعزيز ‏موقعها مركزاً عالمياً للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية، وأعلنت حكومة دبي في نيسان 2024 اعتماد تصاميم مبنى ‏المسافرين الجديد بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 128 مليار درهم، ضمن مشروع يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطار ‏تدريجياً إلى أكثر من 260 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب تطوير قدراته في مناولة الشحن الجوي.‏