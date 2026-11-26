لندن-سانا‏

ارتفعت حركة عبور ناقلات النفط والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال تشرين الثاني الجاري، رغم ‏تصاعد الهجمات على السفن وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وفق بيانات شركة “فورتكسا” نقلتها وكالة بلومبرغ.‏

وأظهرت البيانات أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لعدد الناقلات العابرة للمضيق في الاتجاهين تجاوز 26 ناقلة يومياً حتى ‌‏19 تشرين الثاني، مقارنة بأقل من 25 ناقلة خلال ثلثي أيام تشرين الأول على الأقل.‏

وسجل عدد ناقلات النفط الخام العملاقة والناقلات من فئة “سويز ماكس” تراجعاً طفيفاً، مقابل زيادة في حركة السفن ‏الأصغر حجماً، بالتزامن مع اتساع استخدام ناقلات المنتجات النفطية في نقل الخام.‏

ويأتي ارتفاع حركة الملاحة رغم تصاعد الهجمات الإيرانية على الناقلات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين الإضافية إلى ‏مستويات تقترب من ذروتها المسجلة خلال الحرب الأمريكية الإيرانية.‏

ونبهت شركة “فورتكسا” إلى أن بيانات حركة السفن قد تخضع للمراجعة، نتيجة التشويش على إشارات التتبع أو تزييفها، ‏فضلاً عن عبور بعض السفن من دون بث إشارات التعريف الخاصة بها.‏

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، إذ يربط الخليج العربي بخليج عمان ‏وبحر العرب، وتمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ‏وتؤثر اضطرابات الملاحة فيه بصورة مباشرة في تكاليف نقل الطاقة والتأمين البحري وأسعار الإمدادات، ولا سيما في ‏الأسواق الآسيوية التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز القادمة من المنطقة.‏