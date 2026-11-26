لندن-سانا
ارتفعت حركة عبور ناقلات النفط والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز خلال تشرين الثاني الجاري، رغم تصاعد الهجمات على السفن وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وفق بيانات شركة “فورتكسا” نقلتها وكالة بلومبرغ.
وأظهرت البيانات أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لعدد الناقلات العابرة للمضيق في الاتجاهين تجاوز 26 ناقلة يومياً حتى 19 تشرين الثاني، مقارنة بأقل من 25 ناقلة خلال ثلثي أيام تشرين الأول على الأقل.
وسجل عدد ناقلات النفط الخام العملاقة والناقلات من فئة “سويز ماكس” تراجعاً طفيفاً، مقابل زيادة في حركة السفن الأصغر حجماً، بالتزامن مع اتساع استخدام ناقلات المنتجات النفطية في نقل الخام.
ويأتي ارتفاع حركة الملاحة رغم تصاعد الهجمات الإيرانية على الناقلات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين الإضافية إلى مستويات تقترب من ذروتها المسجلة خلال الحرب الأمريكية الإيرانية.
ونبهت شركة “فورتكسا” إلى أن بيانات حركة السفن قد تخضع للمراجعة، نتيجة التشويش على إشارات التتبع أو تزييفها، فضلاً عن عبور بعض السفن من دون بث إشارات التعريف الخاصة بها.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، إذ يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، وتمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، وتؤثر اضطرابات الملاحة فيه بصورة مباشرة في تكاليف نقل الطاقة والتأمين البحري وأسعار الإمدادات، ولا سيما في الأسواق الآسيوية التي تعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط والغاز القادمة من المنطقة.