مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين جراء غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل تسعة أشخاص، وأصيب اثنان اليوم الأربعاء، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن “ثلاث غارات إسرائيلية على الأوتوستراد الساحلي صيدا -الجنوب، وتحديداً في برجا والجية والسعديات، أدت إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان”.

كما قتل شخص، وأصيب آخر، في غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد بالقرب من مدينة رفيق الحريري الرياضية شمالي صيدا.

وشن طيران الاحتلال غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وشقرا في قضاء بنت جبيل، وعلى بلدة مجدل زون ومنطقة دير عامص في قضاء صور، واستهدف سيارتين على أوتوستراد الجية في قضاء الشوف، وسيارة عند مفرق الشعيتية باتجاه مفرق المعلية في قضاء صور، إضافةً إلى سيارة أخرى على طريق الناقورة قرب فندق “رلاكس”، ما أسفر عن وقوع إصابة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدة الخيام، تزامناً مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل البلدة.

وقتل سبعة أشخاص، بينهم مواطن سوري، في غارات إسرائيلية أمس، على بلدات في جنوب لبنان، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2882 قتيلاً و8768 جريحاً.