قطر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق

photo 2026 07 18 01 48 44 قطر تدين الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق

الدوحة-سانا

أدانت قطر بشدة الهجوم الإيراني على إقليم كردستان العراق، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً سافراً لسيادة الإقليم وجمهورية العراق، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي.
 
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الجمعة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
 
وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع العراق وإقليم كردستان، ودعمهما لكل ما يتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.
 
وأدانت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق اليوم الجمعة، تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، وعلى أراضي كل من الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

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