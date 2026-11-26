بروكسل-سانا
أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم الخميس، رفض الاتحاد بشدة إعلان الولايات المتحدة فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية، داعياً واشنطن إلى الالتزام بنسبة الرسوم البالغة 15 بالمئة المتفق عليها بين الجانبين.
ونقلت رويترز عن شفتشوفيتش قوله: إن من المهم أن تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق التجاري المبرم مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب اقتراح أمريكي بفرض رسوم إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 اقتصاداً، بينها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والهند.
وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أعلن أمس الأربعاء اقتراح فرض الرسوم الجديدة، استناداً إلى تحقيق بموجب المادة 301 بشأن ما وصفه بممارسات تجارية تسهم في إيجاد فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية وقطاعات التصنيع.
وفي وقت سابق اليوم، أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للرسوم الإضافية المقترحة، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية تستهدف صادراتها في إطار التحقيق ذاته.
وتأتي الرسوم المقترحة في سياق تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، على خلفية الخلافات المتعلقة بالسياسات الصناعية وفائض الطاقة الإنتاجية، وسط مخاوف من انعكاس الإجراءات الحمائية على حركة التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية.