بروكسل-سانا

أعلن مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش اليوم الخميس، رفض الاتحاد بشدة إعلان الولايات المتحدة ‏فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية، داعياً واشنطن إلى الالتزام بنسبة الرسوم البالغة 15 بالمئة المتفق عليها بين ‏الجانبين.‏

ونقلت رويترز عن شفتشوفيتش قوله: إن من المهم أن تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق التجاري المبرم مع الاتحاد الأوروبي، ‏وذلك في أعقاب اقتراح أمريكي بفرض رسوم إضافية تصل إلى 35 بالمئة على واردات من 14 اقتصاداً، بينها الاتحاد ‏الأوروبي والصين واليابان والهند.‏

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي أعلن أمس الأربعاء اقتراح فرض الرسوم الجديدة، استناداً إلى تحقيق بموجب المادة ‌‏301 بشأن ما وصفه بممارسات تجارية تسهم في إيجاد فائض هيكلي في الطاقة الإنتاجية وقطاعات التصنيع.‏

وفي وقت سابق اليوم، أعربت الصين عن معارضتها الشديدة للرسوم الإضافية المقترحة، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية ‏تستهدف صادراتها في إطار التحقيق ذاته.‏

وتأتي الرسوم المقترحة في سياق تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، على خلفية ‏الخلافات المتعلقة بالسياسات الصناعية وفائض الطاقة الإنتاجية، وسط مخاوف من انعكاس الإجراءات الحمائية على حركة ‏التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية.‏