دوشنبه-سانا

بدأت طاجيكستان رسمياً إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح رابع ‏دولة تتخذ هذه الخطوة منذ إطلاق الولايات المتحدة ما وصفته بتحرك دبلوماسي ‏لتفكيك المحكمة.‏

وذكرت وكالة رويترز اليوم الإثنين، أن طاجيكستان انضمت إلى تشاد وفنزويلا ‏وناورو، إذ أعلنت الانسحاب منذ دعوة الولايات المتحدة الدول إلى مغادرة المحكمة في ‏تموز الماضي.‏

وكانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، أعلنت انسحابها من المحكمة في حزيران الماضي، ‏منددة بها باعتبارها أداة لـ”القمع الاستعماري الجديد”.‏

وفي رد فعل على الخطوة، أعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما ‏الأساسي، عن أسفها إزاء شروع طاجيكستان في إجراءات الانسحاب، وقالت في بيان ‏نشره الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: إنها تتابع بقلق الخطوات التي اتخذتها ‏الحكومة الطاجيكية بهذا الشأن.‏

وحذرت الجمعية من أن انسحاب الدول الأطراف من نظام روما الأساسي، من شأنه ‏تقويض السعي الجماعي لتحقيق العدالة وإضعاف الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء ‏الإفلات من العقاب.‏

ودعت طاجيكستان إلى الحفاظ على عضويتها ومواصلة المشاركة البناءة في أعمال ‏الجمعية، مؤكدة أن للدول الأطراف الحق في طرح شواغلها ومناقشتها ضمن إطار ‏الجمعية، كما حثت دوشنبه على الانخراط في حوار هادف بشأن هذه المسألة.‏

وشددت الجمعية على أن الانسحاب من نظام روما الأساسي، لا يعفي الدولة من ‏الالتزامات التي نشأت خلال فترة عضويتها، مشيرة إلى مساهمة طاجيكستان في العمل ‏الجماعي لدعم المحكمة بصفتها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة.‏

وكانت طاجيكستان قد أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بقرار الانسحاب في ‌‏20 تشرين الثاني الجاري، على أن يصبح نافذاً في 20 تشرين الثاني 2027، وفقاً ‏للمادة 127 من نظام روما الأساسي.‏