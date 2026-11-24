دوشنبه-سانا
بدأت طاجيكستان رسمياً إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، لتصبح رابع دولة تتخذ هذه الخطوة منذ إطلاق الولايات المتحدة ما وصفته بتحرك دبلوماسي لتفكيك المحكمة.
وذكرت وكالة رويترز اليوم الإثنين، أن طاجيكستان انضمت إلى تشاد وفنزويلا وناورو، إذ أعلنت الانسحاب منذ دعوة الولايات المتحدة الدول إلى مغادرة المحكمة في تموز الماضي.
وكانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، أعلنت انسحابها من المحكمة في حزيران الماضي، منددة بها باعتبارها أداة لـ”القمع الاستعماري الجديد”.
وفي رد فعل على الخطوة، أعربت رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، عن أسفها إزاء شروع طاجيكستان في إجراءات الانسحاب، وقالت في بيان نشره الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية: إنها تتابع بقلق الخطوات التي اتخذتها الحكومة الطاجيكية بهذا الشأن.
وحذرت الجمعية من أن انسحاب الدول الأطراف من نظام روما الأساسي، من شأنه تقويض السعي الجماعي لتحقيق العدالة وإضعاف الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب.
ودعت طاجيكستان إلى الحفاظ على عضويتها ومواصلة المشاركة البناءة في أعمال الجمعية، مؤكدة أن للدول الأطراف الحق في طرح شواغلها ومناقشتها ضمن إطار الجمعية، كما حثت دوشنبه على الانخراط في حوار هادف بشأن هذه المسألة.
وشددت الجمعية على أن الانسحاب من نظام روما الأساسي، لا يعفي الدولة من الالتزامات التي نشأت خلال فترة عضويتها، مشيرة إلى مساهمة طاجيكستان في العمل الجماعي لدعم المحكمة بصفتها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة.
وكانت طاجيكستان قد أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بقرار الانسحاب في 20 تشرين الثاني الجاري، على أن يصبح نافذاً في 20 تشرين الثاني 2027، وفقاً للمادة 127 من نظام روما الأساسي.