لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغاً عن إصابة ثلاث ناقلات نفط بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز.
وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن الناقلات الثلاث تعرضت للإصابة أثناء إبحارها شرقاً، مؤكدة أن جميع أفراد أطقمها بخير، وأن السفن واصلت عبورها.
وأشارت الهيئة إلى أن حجم الأضرار والتداعيات البيئية للحادث لم يتضح بعد، داعية السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ريثما تستكمل السلطات تحقيقاتها.
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض ناقلة بضائع سائبة للإصابة بمقذوف مجهول أثناء رسوها قبالة سواحل الإمارات، على بعد نحو 23 ميلاً بحرياً شمال شرق خورفكان.