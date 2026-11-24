لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغاً عن إصابة ‏ثلاث ناقلات نفط بمقذوفات مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز.‏

وقالت الهيئة في بيان نشرته على منصة “إكس”: إن الناقلات الثلاث تعرضت ‏للإصابة أثناء إبحارها شرقاً، مؤكدة أن جميع أفراد أطقمها بخير، وأن السفن واصلت ‏عبورها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن حجم الأضرار والتداعيات البيئية للحادث لم يتضح بعد، داعية ‏السفن إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ريثما تستكمل السلطات ‏تحقيقاتها.‏

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق اليوم، تعرض ناقلة بضائع سائبة للإصابة ‏بمقذوف مجهول أثناء رسوها قبالة سواحل الإمارات، على بعد نحو 23 ميلاً بحرياً ‏شمال شرق خورفكان.‏