ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات يبحثان سبل ‏تعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة‎

الرياض-سانا
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس” أن الجانبين بحثا أيضاً، خلال الاتصال مجالات التعاون بين البلدين.
ويتواصل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط منذ أكثر من شهرين، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الأحد أن رد إيران الذي أرسلته عبر الوسيط الباكستاني على المقترحات الأمريكية الخاصة بإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية ”غير مقبول”.