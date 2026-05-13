ولي العهد السعودي ورئيس الإمارات يبحثان سبل ‏تعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة‎

الرياض-سانا‌‎

‎بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ‏بن عبد العزيز ‏آل سعود، خلال اتصال هاتفي أمس ‏الثلاثاء، مع ‏رئيس ‌‌‌‏دولة ‏الإمارات العربية المتحدة ‏محمد بن زايد آل نهيان، آخر ‏المستجدات الإقليمية ‏والجهود المبذولة لتعزيز ‏الأمن والاستقرار ‌‌‌‏‌‏في ‏المنطقة‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ‌‎”‎واس‎” ‎أن الجانبين ‏بحثا أيضاً، ‏خلال الاتصال مجالات التعاون بين ‏البلدين.‌‎

‏‌‌‎ويتواصل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط منذ ‏أكثر من ‏شهرين، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي ‏دونالد ‏ترامب أول ‌‌‌‏‌‏أمس الأحد أن رد إيران الذي ‏أرسلته عبر الوسيط الباكستاني ‏على المقترحات ‏الأمريكية الخاصة ‏بإنهاء الحرب الأمريكية ‌‎الإسرائيلية ــ الإيرانية ‌‎”‎غير مقبول‎”.‎