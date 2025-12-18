وفاة طفل رضيع جراء البرد القارس في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

توفي طفل رضيع اليوم، نتيجة البرد القارس في مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن طفلاً عمره شهر واحد، توفي بسبب البرد القارس، مشيرةً إلى أن عدد الوفيات التي وصلت المستشفيات نتيجة المنخفض الجوي والبرد الشديد في قطاع غزة، ارتفع إلى 13 حالة.

وكانت الأمم المتحدة حذرت أمس من تزايد خطر تجمد المواليد الجدد في القطاع، في ظل موجة البرد القارس، وتواصل القيود الإسرائيلية التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية، رغم الظروف الجوية القاسية التي تهدد حياة مئات الآلاف من النازحين.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث قصفت الزوارق الحربية سواحل مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، وشن الطيران غارة استهدفت شرق خان يونس.

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 730 خرقاً إسرائيلياً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من شهر تشرين الأول الماضي، شملت قصفاً جوياً ومدفعياً وعمليات توغل وقنص مدنيين، واستهداف مناطق سكنية، ما أسفر عن ارتقاء 395 فلسطينياً وإصابة 1088 آخرين.