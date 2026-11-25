الجوانب المالية والتنظيمية.. محاور ناقشتها لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب تاريخ النشر: 2026/11/25 3:49 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 3:49 مساءً الجوانب المالية والتنظيمية محاور ناقشتها لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب، لمشروع قانون يعالج الأوضاع الضريبية الاستثنائية للمكلفين المتضررين من النظام البائد. في أرواد.. تُصنع القوارب الخشبية من ذاكرة متوارثة ارتبطت بتاريخ أبنائها وعلاقتهم بالبحر إطلاق مشروع “شام فيو” السكني والاستثماري في دمشق بشراكة سورية سعودية 28 تشرين الثاني موعداً لامتحانات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي لموسم 2026-2027 4 تقنيات متقدمة تقدمها الطاقة الذرية تكشف الأمراض الوراثية والسرطانية جهود لتعزيز حماية الثروة السمكية في سوريا والحفاظ على استدامة الموارد البحرية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المكلفين المتضررين من النظام البائدمجلس الشعب السوري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا وزير الدفاع يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية «أوتاد هرئة».. ذاكرة الثمانينيات تعود من خلف القضبان إلى خشبة المسرح في حمص آخر الأخبار انفوغراف الجوانب المالية والتنظيمية.. محاور ناقشتها لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب ثقافة وفنون جائزة بوكر لأدب الأطفال تعلن قائمتها القصيرة الأولى بثمانية كتب تتنافس على اللقب ثقافة وفنوندولي تشارك فيه 14 دولة… “معرض الفن بأسعار معقولة” يفتتح في أمستردام