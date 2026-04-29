ترامب ينتقد تصريحات المستشار الألماني ويلمح برفض مقترحات إيران حول هرمز

واشنطن-سانا

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله عبر حسابه على منصة “تروث سوشال”، رداً على تصريحات ميرتس التي اعتبر فيها أن طهران تسبب الإذلال لواشنطن على طاولة المفاوضات: “إن المستشار الألماني ميرتس يظن أن لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً.. إنه لا يعرف عما يتحدث عنه”.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصدرين، قولهما: إن ترامب ألمح خلال اجتماع مع فريقه للأمن القومي إلى اعتزامه رفض العرض الإيراني، الذي يتضمن فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار عن الموانئ كخطوة أولى، وإرجاء البحث في نقاط خلافية أخرى إلى مراحل لاحقة، مشترطاً أن يتضمن أي اتفاق حلاً نهائياً للمسألة النووية.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن ترامب أصدر توجيهات إلى مساعديه بالاستعداد لحصار طويل الأمد على إيران، وإنه خلص إلى أن استئناف القصف أو الانسحاب ينطوي على مخاطر تفوق الإبقاء على الحصار.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء، أن إيران تعاني من حالة انهيار، وأنها ترغب في فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.

وتواصل الولايات المتحدة تعزيز ضغطها على إيران، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أمس استمرار فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، مشيرة إلى إعادة 38 سفينة إلى المرافئ، في إطار العمليات الجارية لمراقبة الملاحة، وتعزيز الأمن في الممرات الحيوية.