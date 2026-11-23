‏عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن صاروخاً باليستياً ‏أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة صعدة سقط في ‏مدينة ذمار جنوب صنعاء.‏

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وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ‏العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان على منصة “إكس”: إن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا ‏الحوثي تهدد المدنيين والأعيان المدنية دون تمييز، ‏وتمتد مخاطرها إلى مختلف المحافظات.‏

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وكانت القوات اليمنية أعلنت بوقت سابق اليوم، مقتل ‏وإصابة 122 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، ‏وتدمير وإعطاب 56 آلية ووسيلة قتالية خلال تنفيذ ‌‏626 عملية عسكرية في جبهات قتالية عدة، ضمن ‏عملية “فجر اليمن” خلال الساعات الماضية.‏

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