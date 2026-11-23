عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيا الحوثي من محافظة صعدة سقط في مدينة ذمار جنوب صنعاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان على منصة “إكس”: إن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي تهدد المدنيين والأعيان المدنية دون تمييز، وتمتد مخاطرها إلى مختلف المحافظات.
وكانت القوات اليمنية أعلنت بوقت سابق اليوم، مقتل وإصابة 122 من قيادات وعناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 56 آلية ووسيلة قتالية خلال تنفيذ 626 عملية عسكرية في جبهات قتالية عدة، ضمن عملية “فجر اليمن” خلال الساعات الماضية.