30 شخصاً تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى شمال الفلبين

مانيلا-سانا

أعلنت السلطات الفلبينية أن نحو 30 شخصاً حوصروا تحت أنقاض ‏مبنى قيد الإنشاء في مقاطعة بامبانغا شمال البلاد، إثر انهياره فجر اليوم ‏الأحد.‏

ونقلت وكالة شينخوا عن مكتب الإعلام في مدينة أنجيليس التابعة للمقاطعة ‏قوله: إن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات بحث وإنقاذ ‏مكثفة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.‏

وتواصل الجهات المختصة جهودها للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، في ‏حين لم تُعرف حتى الآن أسباب الانهيار، أو الحالة الصحية للمحاصرين.‏

وتشهد الفلبين بين الحين والآخر حوادث انهيار مبانٍ، غالباً بسبب ضعف ‏الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية، أو تأثرها بالعوامل الطبيعية، مثل الزلازل ‏والأمطار الغزيرة.‏