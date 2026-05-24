30 شخصاً تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى شمال الفلبين

مانيلا-سانا
أعلنت السلطات الفلبينية أن نحو 30 شخصاً حوصروا تحت أنقاض مبنى قيد الإنشاء في مقاطعة بامبانغا شمال البلاد، إثر انهياره فجر اليوم الأحد.
ونقلت وكالة شينخوا عن مكتب الإعلام في مدينة أنجيليس التابعة للمقاطعة قوله: إن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات بحث وإنقاذ مكثفة، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.
وتواصل الجهات المختصة جهودها للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض، في حين لم تُعرف حتى الآن أسباب الانهيار، أو الحالة الصحية للمحاصرين.
وتشهد الفلبين بين الحين والآخر حوادث انهيار مبانٍ، غالباً بسبب ضعف الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية، أو تأثرها بالعوامل الطبيعية، مثل الزلازل والأمطار الغزيرة.