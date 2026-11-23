بيروت-سانا‏

أُصيب شخصان اليوم الإثنين، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدينة النبطية ‏جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وإحراق منازل في مناطق بالجنوب.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المديرية العامة للدفاع المدني قولها في بيان: ‏إنّ عناصرها نقلوا جريحين إلى المستشفى، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب بالقرب ‏من سيارة أحد المواطنين في النبطية.‏

كما تعرض وادي زبقين بقضاء صور وبلدة الخيام بقضاء مرجعيون لقصف مدفعي، ‏تزامناً مع إقدام القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل داخل البلدة.‏

وفي سياق متصل، استهدف قصف مدفعي أطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل وحي ‏الحريق في النبطية الفوقا بقضاء النبطية، وطال قصف ليلي وادي الحجير ووادي ‏السلوقي في قضاء مرجعيون، وأطراف زوطر الشرقية وميفدون في قضاء النبطية، ‏وتعرّض محيط كفرشوبا في قضاء حاصبيا لتمشيط بالأسلحة الرشاشة.‏

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص على انسحاب القوات ‌‏الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار ‏الجيش ‏اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة.‏