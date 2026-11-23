بيروت-سانا
أُصيب شخصان اليوم الإثنين، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب في مدينة النبطية جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وإحراق منازل في مناطق بالجنوب.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن المديرية العامة للدفاع المدني قولها في بيان: إنّ عناصرها نقلوا جريحين إلى المستشفى، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب بالقرب من سيارة أحد المواطنين في النبطية.
كما تعرض وادي زبقين بقضاء صور وبلدة الخيام بقضاء مرجعيون لقصف مدفعي، تزامناً مع إقدام القوات الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل داخل البلدة.
وفي سياق متصل، استهدف قصف مدفعي أطراف برعشيت في قضاء بنت جبيل وحي الحريق في النبطية الفوقا بقضاء النبطية، وطال قصف ليلي وادي الحجير ووادي السلوقي في قضاء مرجعيون، وأطراف زوطر الشرقية وميفدون في قضاء النبطية، وتعرّض محيط كفرشوبا في قضاء حاصبيا لتمشيط بالأسلحة الرشاشة.
وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران الماضي اتفاق إطار ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، إلا أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة.