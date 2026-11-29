كييف-سانا

فرضت أوكرانيا عقوبات على 148 فرداً وشركة مرتبطة بالصناعات الدفاعية الروسية، بالتزامن مع توجهها إلى فرض قيود على نشر المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالبنى التحتية الحيوية جراء الحرب مع روسيا.

وذكرت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصدر، السبت، مرسومين بهذا الشأن، تضمّنا فرض حزمتين من العقوبات شملتا 81 فرداً و67 شركة.

عقوبات تستهدف الصناعات الدفاعية

وحسب الوكالة، فإن الحزمة الأولى تضم 44 شخصاً و31 شركة روسية تعمل في مجالات التوريد والدعم اللوجستي وإنتاج المعدات الدقيقة والطائرات المسيّرة والأنظمة الروبوتية، ومن بين الشركات المستهدفة “سابسان” و”مافيتك” و”سيغنال”.

أما الحزمة الثانية، فتشمل 37 شخصاً و36 شركة، ومن أبرز الجهات المدرجة فيها شركة “أغريغات”، التي تنتج مكونات للطائرات والمروحيات، بما فيها طائرات “سو-34″، وشركة “روسي” العاملة في مجال أنظمة الطائرات المسيّرة.

كما شملت العقوبات جهات تعمل على تطوير الروبوتات الأرضية، والوحدة العسكرية الروسية المسؤولة عن إدارة موقع “كابوستين يار”.

وقال مستشار الرئيس الأوكراني ومفوض سياسة العقوبات، فلاديسلاف فلاسيوك: “إن هذه الإجراءات تهدف إلى حرمان الشركات الروسية من الوصول إلى المكونات الضرورية لصناعاتها، ومنعها من الاستفادة من الأسواق الدولية”، داعياً الشركاء الدوليين إلى تنسيق إجراءاتهم وتوسيع نطاق العقوبات.

قيود على التغطية الإعلامية

وفي سياق متصل، تعتزم السلطات الأوكرانية تشديد القيود على التغطية الإعلامية للضربات التي تستهدف البنى التحتية الحيوية، ولا سيما منشآت الطاقة.

ووفق وكالة فرانس فإن زيلينسكي أصدر مرسوماً آخر يطلب اتخاذ تدابير عاجلة لتنظيم نشر المعلومات المتعلقة بحجم الأضرار، وآثار الضربات، وجداول إصلاح المنشآت المتضررة، فضلاً عن إجراءات حمايتها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه منشآت الطاقة الأوكرانية لضربات متكررة، ما تسبب بانقطاعات في خدمات التدفئة والكهرباء والمياه في عدد من المناطق.

وأقر مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين بصعوبة تطبيق القيود المقترحة، مشيراً إلى انتشار قنوات مجهولة على تطبيق التلغرام تنشر معلومات وصوراً عن المواقع المستهدفة والأضرار الناجمة عن الضربات.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، فرضت موسكو وكييف درجات متفاوتة من الرقابة العسكرية على التغطية الإعلامية المتعلقة بالحرب، وشددت روسيا القيود على تداول المعلومات والتعليقات العامة بشأنها، كما جرّمت أشكالاً واسعة من التغطية الإعلامية التي تخالف الرواية الرسمية، بما في ذلك حظر وصف الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه “غزو”.

وفي هذا السياق، طرح مشرّعون روس الأسبوع الماضي، مشاريع قوانين تهدف، بحسب معهد دراسة الحرب، إلى تقييد نشر التقارير المستقلة وغير المصرح بها بشأن تداعيات الضربات الأوكرانية داخل روسيا، وتتضمن فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الغرامة أو السجن.

وتعكس العقوبات والقيود الإعلامية الأوكرانية، مسارين متوازيين في تعامل كييف مع تطورات الحرب مع روسيا، أولهما الضغط على القدرات العسكرية والصناعية الروسية، وثانيهما الحد من تداول المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالمنشآت الحيوية.