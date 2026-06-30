روسيا تعلن اعتراض 419 مسيّرة أوكرانية

photo 2026 06 30 10 13 03 روسيا تعلن اعتراض 419 مسيّرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 419 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، بينها مسيّرات كانت تستهدف العاصمة موسكو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها في بيان: إنه جرى اعتراض المسيّرات في 19 منطقة، بينها شبه جزيرة القرم ومنطقة كراسنودار ومنطقة موسكو.

من جهته، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية اعترضت 50 مسيّرة كانت متجهة نحو العاصمة، مؤكداً عدم تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن.

وأوضح سوبيانين أن فرق الإنقاذ انتشرت في المواقع التي سقط فيها حطام المسيّرات، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب بين البلدين، والتي دخلت خلال الأيام الأخيرة، مرحلة جديدة من ‏التصعيد المتبادل، مع تكثيف أوكرانيا ‏هجماتها بالطائرات المسيّرة ضد ‏منشآت الطاقة والبنية التحتية داخل الأراضي الروسية، ‏في وقت تعلن فيه ‏موسكو أنها تحقق تقدماً على الأرض.

ترامب يدرس إمكانية منح المجر إعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي
بريطانيا والصين تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات وتجاوز الخلافات
ماكرون يدعو إلى تنسيق بين أوروبا والصين والولايات المتحدة لمعالجة الاختلالات العالمية
عقب دعوة ترامب لوقف النار… تهدئة حذرة بين إيران وإسرائيل
المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية للقضاء على الفقر بحلول 2050
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك