وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد

القاهرة-سانا



بحث وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الإثنين أن الجانبين استعرضا في اتصال هاتفي الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوترات المتصاعدة، وأكدا أهمية الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق والتشاور بين الدول العربية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.



وأعرب عبد العاطي عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودعمها لكل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية سيادته، مشدداً على الرفض القاطع لأي اعتداء يمس أمن وسيادة الدول العربية.



وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزيران أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، والاتفاق علي ترتيبات المرحلة الثانية، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.



كما أعرب الوزيران عن رفضهما وإدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وكان الجيش الأردني أعلن يوم أمس اعتراض ثلاثة صواريخ إيرانية من أصل أربعة استهدفت أراضي المملكة، بينما سقط ‏الصاروخ الرابع في منطقة نائية وغير مأهولة جنوب البلاد، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.‏

