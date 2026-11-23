طرابلس-سانا

حذرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية من تداعيات التهديدات الأمنية على الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتأخر وصول الشحنات، واضطراب إمدادات السلع إلى البلاد.

وقالت مصلحة الموانئ في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم الإثنين”: إنها تتابع التطورات الأمنية وانعكاساتها المحتملة على حركة السفن وعمليات الشحن والتفريغ، محذرة من أن تراجع ثقة شركات الملاحة قد يدفع بعض السفن إلى تجنب الموانئ الليبية، ويترتب عليه اتخاذ شركات النقل والتأمين تدابير احترازية إضافية.

وأكدت أن الموانئ تمثل شرياناً أساسياً للاقتصاد الليبي والبوابة الرئيسية لدخول الاحتياجات الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والأدوية والوقود ومستلزمات الإنتاج، محذرة من أن أي اضطراب في تشغيلها سينعكس على توافر السلع وأسعارها ومستوى معيشة المواطنين.

مخاطر على الملاحة البحرية

وشددت المصلحة على ضرورة حماية الموانئ والمنشآت البحرية والعاملين فيها، وتوفير بيئة آمنة تضمن انسيابية حركة السفن واستمرار خدمات الموانئ، وحذرت من المخاطر التي تهدد سلامة الأرواح والبيئة البحرية، داعية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وجاء البيان عقب هجمات بزوارق مسيّرة استهدفت مساء أمس الأحد طراداً روسياً في ميناء بنغازي شرق ليبيا، وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق اليوم مسؤولية قوات بلاده عن الهجمات وقال: إن العملية أسفرت عن إغراق الطراد الروسي “ميركوري”.