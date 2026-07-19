الجيش الأمريكي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر شمال العراق

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر شمال العراق، أثناء عملية تفجير ذخيرة غير منفجرة من طائرة إيرانية مسيّرة أمس السبت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان على منصة “إكس”: إن جندياً أمريكياً قتل وأصيب آخر بجروح طفيفة في شمال العراق في 18 تموز، أثناء عملية تفجير مُتحكم بها لذخيرة غير منفجرة من طائرة إيرانية مسيرة هجومية أحادية الاتجاه تم إسقاطها.

وفي السياق، أشارت القيادة إلى أن القوات الأمريكية عثرت بعد بحث دقيق على رفات مجهولة الهوية بموقع في الأردن، تعرض لهجوم إيراني أول أمس الجمعة، موضحة أن عملية فحص الرفات لا تزال جارية للتحقق من هويتها.

وكان الجيش الأمريكي أعلن يوم أمس مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين، وفقدان آخر ‏في الأردن، أثناء أداء مهامهم في 17 تموز الجاري، وذلك خلال تصدي “سنتكوم” والقوات ‏الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.