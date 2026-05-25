اليابان: إصابة نحو 20 شخصاً بمادة مجهولة داخل مركز تجاري في طوكيو

طوكيو-سانا



أعلن مسؤولون يابانيون إصابة نحو 20 شخصاً اليوم الإثنين في مركز تجاري وسط العاصمة طوكيو، بعدما رشّ رجل مادة لم تُحدّد طبيعتها.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم شرطة طوكيو يوسوكي كويدي قوله: “إن الرجل رشّ المادة قرب آلة بيع في الطابق الأرضي من المبنى”، بينما أفاد مسؤول محلي في جهاز الإسعاف بإصابة نحو 20 شخصاً، بعدما ورد بلاغ عن انتشار “رائحة” في المنطقة التي تستقطب عادة أعداداً كبيرة من السياح.



بدورها، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كي” بأن الإصابات تبدو طفيفة.



وتم إغلاق الشوارع المحيطة بالمبنى الواقع في حي غينزا التجاري، المعروف بمتاجره الفاخرة، وانتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في المكان في الوقت الذي فتحت فيه الشرطة تحقيقاً في الحادث.



وكانت طوكيو شهدت هجوماً بغاز السارين استهدف مترو طوكيو في آذار 1995، وأسفر عن مقتل 14 شخصاً، وإصابة أكثر من 800 آخرين.

