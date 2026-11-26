دمشق:

1 – فعالية بمناسبة يوم الطفل العالمي بعنوان (نوافذ)، في المكتبة الوطنية السورية، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – ورشة بعنوان (فن الإكسسوار)، تقيمها الأستاذة منال حبوباتي، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

3 – ورشة بعنوان (المهارات الأساسية للطالب الناجح)، بإشراف الأستاذة نيفين الزير، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 – ورشة بعنوان (سيد الحساب الذهني)، بإشراف الأستاذة رغداء ذو الغنى، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 3:30 عصراً.

5- جلسة حوارية بعنوان (الصحة النفسية للوالدين وأثرها في التربية)، تلقيها الأستاذة دعاء حريدين، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 3:30 عصراً.

6 – مسابقة للأطفال بعنوان (ساحة التحدي)، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

7 – ندوة علمية وثقافية بعنوان (من المدينة إلى القرية)، يلقيها الدكتور صلاح الدين الكلاس، في مقر الجمعية الجغرافية السورية ببناء المدرسة الحافظية الأثري في المزرعة، الساعة الـ 5:00 مساءً.

8- عرض مسرحي بعنوان (العرض يجب أن يستمر)، على مسرح الحمراء، الساعة الـ 6:00 مساءً.

9 – عرض أفلام “حكاية سحر”، و”حدوتة”، و”شربل”، و”مباريات الجوع: شروق الشمس في الحصاد”، في صالات سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:00 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان (حقيقي أم مزيف؟ مواجهة الاحتيال في عصر الذكاء الاصطناعي)، يقدمها المهندس رياض حامد، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – عرض مسرحي للأطفال بعنوان (ماشا والدب)، في المركز الثقافي العربي بقطنا، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – محاضرة طبية بعنوان (آلام الظهر والعمود الفقري والمعالجة الفيزيائية)، يقدمها الدكتور فيصل محمد عابد الأغبر، في قاعة المكتبة بالمركز الثقافي العربي في التل، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – جلسة توعية بمناسبة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بعنوان (صوت وصدى)، تقدمها الدكتورة إنعام السرحان، في مقر المحطة الثقافية بجرمانا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء حسن قنطار، وطاهر القيمة، وقاسم العاني، ونور الدين إسماعيل، والمعتصم بالله كيلاني، ومحمد غيث زودة، ضمن فعاليات معرض الكتاب، في كلية الطب البيطري بجامعة حماة، من الساعة الـ 3:00 ولغاية الساعة الـ 4:00 عصراً.

2 – محاضرة بعنوان (ورحمتي وسعت كل شيء)، يلقيها الدكتور مصلح العلياني، في كلية الطب البيطري بجامعة حماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – حفل غنائي بعنوان (سلمية تغني فيروز)، تحييه فرقة “عطر للغناء الجماعي – كورال مرنان”، في المركز الثقافي بسلمية، الساعة الـ 7:00 مساءً.

طرطوس:

1 – اجتماع المنتدى الثقافي الأدبي، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ملتقى شعري يشارك فيه الشعراء خليل حمادة، وأمل المناور، ورجاء نور الدين، وعلاء صالح، وعلا حسن، في صالة فرع اتحاد الكتّاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – عرض أفلام الأطفال والعائلة والرسوم المتحركة “قلباً وقالباً” المدبلج، و”الأحذية الحمراء والأقزام السبعة” المترجم، و”ليلو وستيتش” المدبلج، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 – ورشة عمل بعنوان (كانفا الاحترافية)، تقدمها المهندسة فداء حسون، في المركز الثقافي العربي بجبلة، على فترتين الساعة الـ 10:00 صباحاً، والساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – ورشة كروشيه بعنوان (إبداعات أنثوية)، بإشراف الأستاذة ميادة الخير، في المركز الثقافي العربي بالحفة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (رحلتي في عالم الكتاب)، يقدمها الكاتب جهاد الترباني، في قاعة الأنشطة بالطابق الثالث في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

4 – عرض مسرحي للأطفال بعنوان (جحا والأميرة بدور)، على مسرح دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 5:00 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان (الصحافة في مدينة اللاذقية بين عامي 1898 – 1963)، يقدمها الدكتور مضر كنعان، في قاعة الأنشطة بالطابق الثالث في دار الثقافة باللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

1 – محاضرة بعنوان (ابن خلدون في مدينتنا)، يقدمها الدكتور عبد الله عتر، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 4:30 عصراً.

2 – عرض مسرحي كوميدي بعنوان (غبي عن التعريف)، تقدمه فرقة نجوم الشهباء، على مسرح الجمعية الأرمنية بالعزيزية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – عرض فيلم وثائقي بعنوان (ابن العم)، للمخرج محمد علي الأتاسي، في مقر راديو أثر بشارع الفيلات في حلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – عرض أفلام “شربل”، و”حدوتة”، و”إنسيدوس الاستحواذ”، و”تصادم عبر الثلوج”، و”ريزدنت إيفل”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور :

محاضرة بعنوان (مناهضة العنف ضد المرأة)، تقدمها الآنسة هدى الخالدي، في المركز الثقافي العربي بدير الزور، الساعة الـ 6:00 مساءً.