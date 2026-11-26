حماة-سانا
استقطبت الندوات الأدبية والأمسيات الشعرية المرافقة لمعرض حماة للكتاب، جمهوراً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع أضفى طابعاً جمالياً للمعرض وعزز من أهمية التفاعل والحوار المباشر بين الكتاب والشعراء من جهة والجمهور من جهة أخرى.
وأوضح المنسق العام للمعرض محمد طه العثمان في تصريح لمراسل سانا الأربعاء، أن الفعاليات والأنشطة الثقافية المرافقة للمعرض نجحت في استقطاب الكتاب والأدباء والشعراء من مختلف المحافظات، ما أسهم في إغناء المعرض وجذب انتباه الزوار، مبيناً أن هذه الفعاليات تشكل رافداً حقيقياً يتعرف من خلالها الزائر إلى كاتبه أو شاعره المفضل بشكل مباشر ويدور بينهما حوارات ونقاشات مهمة.
ولفت العثمان إلى أن برنامج المعرض تضمن إقامة ندوات شعرية وفكرية ونقدية تم تقسيمها على مدار الأسبوع، إضافة الى فعاليات خاصة بالأطفال، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع وتفاعلاً كبيراً وحواراً معمقاً بين المشاركين والحضور.
بدوره أشار أحد القائمين على تنظيم المعرض ضياء الدين شعبان في تصريح مماثل، الى أنه لا يمكن الفصل بين الشعر والكتاب لأن الأدب هو حزمة واحدة يخرج من الكتاب ويتجه إلى الكتاب ثم نعود بشكل دائم إلى هذه الدائرة، مبيناً أن المعرض شكل فرصة مناسبة لإبراز الفعاليات الأدبية والثقافية المتنوعة لإرضاء ذوق الجمهور.
من جهته بين عضو فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس الشاعر فادي مصطفى، أنه ألقى عدداً من القصائد الشعرية المستوحاة من الواقع الثقافي في الساحل السوري تلامس أوجاع المواطنين ولا تخلو من بعض القصائد الوجدانية، مشيداً بأهمية هذه الفعاليات في تعزيز التنوع الثقافي والفكري بين أبناء المحافظات السورية.
وكانت جامعة حماة أطلقت الأحد الماضي بالتعاون مع مديرية الثقافة، فعاليات معرض حماة للكتاب في كلية الطب البيطري بمشاركة 60 وكالة ودار نشر سورية وعربية.