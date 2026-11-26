حماة-سانا‏

استقطبت الندوات الأدبية والأمسيات الشعرية المرافقة لمعرض حماة للكتاب، جمهوراً ‏واسعاً من مختلف شرائح المجتمع أضفى طابعاً جمالياً للمعرض وعزز من أهمية ‏التفاعل والحوار المباشر بين الكتاب والشعراء من جهة والجمهور من جهة أخرى.‏

وأوضح المنسق العام للمعرض محمد طه العثمان في تصريح لمراسل سانا الأربعاء، ‏أن الفعاليات والأنشطة الثقافية المرافقة للمعرض نجحت في استقطاب الكتاب والأدباء ‏والشعراء من مختلف المحافظات، ما أسهم في إغناء المعرض وجذب انتباه الزوار، ‏مبيناً أن هذه الفعاليات تشكل رافداً حقيقياً يتعرف من خلالها الزائر إلى كاتبه أو ‏شاعره المفضل بشكل مباشر ويدور بينهما حوارات ونقاشات مهمة.‏

ولفت العثمان إلى أن برنامج المعرض تضمن إقامة ندوات شعرية وفكرية ونقدية تم ‏تقسيمها على مدار الأسبوع، إضافة الى فعاليات خاصة بالأطفال، مشيراً إلى أن هذه ‏الفعاليات شهدت إقبالاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع وتفاعلاً كبيراً وحواراً معمقاً ‏بين المشاركين والحضور.‏

بدوره أشار أحد القائمين على تنظيم المعرض ضياء الدين شعبان في تصريح مماثل، ‏الى أنه لا يمكن الفصل بين الشعر والكتاب لأن الأدب هو حزمة واحدة يخرج من ‏الكتاب ويتجه إلى الكتاب ثم نعود بشكل دائم إلى هذه الدائرة، مبيناً أن المعرض شكل ‏فرصة مناسبة لإبراز الفعاليات الأدبية والثقافية المتنوعة لإرضاء ذوق الجمهور.‏

من جهته بين عضو فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس الشاعر فادي مصطفى، ‏أنه ألقى عدداً من القصائد الشعرية المستوحاة من الواقع الثقافي في الساحل السوري ‏تلامس أوجاع المواطنين ولا تخلو من بعض القصائد الوجدانية، مشيداً بأهمية هذه ‏الفعاليات في تعزيز التنوع الثقافي والفكري بين أبناء المحافظات السورية.‏

وكانت جامعة حماة أطلقت الأحد الماضي بالتعاون مع مديرية الثقافة، فعاليات ‏معرض حماة للكتاب في كلية الطب البيطري بمشاركة 60 وكالة ودار نشر سورية ‏وعربية.‏