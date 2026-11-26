فيينا-سانا
حمّلت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أمس الأربعاء، الاتحاد الأوروبي مسؤولية انهيار المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب31″، مؤكدة أن الدول المنتجة للنفط والغاز شاركت في المفاوضات بحسن نية، ولا تتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، في منشور على مدونة إكس بعنوان “ماذا حدث حقاً في كوب31؟”، إن الاتهامات التي حمّلت السعودية وروسيا ودولاً أخرى منتجة للنفط مسؤولية انهيار المفاوضات غير صحيحة، مشيراً إلى أن هذه الدول لم تنسحب من المفاوضات ولم تكن سبباً في تعثرها.
وأوضح الغيص أن الخلاف تركز حول الصياغة المتعلقة بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، حيث عارضت الدول المنتجة للنفط والغاز هذه الصياغة، وأيدت إدراج الإشارة إلى تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، التي تهدف إلى الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وانتقد الغيص موقف الاتحاد الأوروبي، متهماً إياه بازدواجية المعايير، إذ يدعو إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، بينما يخفف بعض القيود المتعلقة بقطاع الطاقة، مشيراً إلى قرار الاتحاد تأجيل تطبيق متطلبات احتساب انبعاثات الميثان على واردات النفط والغاز حتى عام 2029.
وانتهت قمة المناخ دون اتفاق، بعد رفض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الصيغة السياسية النهائية التي قدمتها تركيا وأستراليا، الرئيسان المشاركان للمؤتمر، لعدم تضمّنها إشارة واضحة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، فيما اتهمت عدة دول منتجة للنفط بممارسة نفوذ كبير على مسار المفاوضات.
وكان الاتحاد الأوروبي حذّر قبل انعقاد المؤتمر من وصول المناقشات المتعلقة بالتزامات تمويل مكافحة تغير المناخ إلى طريق مسدود.