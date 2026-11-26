فيينا-سانا‏

حمّلت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، أمس الأربعاء، الاتحاد الأوروبي مسؤولية انهيار المفاوضات في مؤتمر ‏الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب31″، مؤكدة أن الدول المنتجة للنفط والغاز شاركت في المفاوضات بحسن نية، ولا ‏تتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق.‏

وقال الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص، في منشور على مدونة إكس بعنوان “ماذا حدث حقاً في كوب31؟”، إن الاتهامات ‏التي حمّلت السعودية وروسيا ودولاً أخرى منتجة للنفط مسؤولية انهيار المفاوضات غير صحيحة، مشيراً إلى أن هذه الدول ‏لم تنسحب من المفاوضات ولم تكن سبباً في تعثرها.‏

وأوضح الغيص أن الخلاف تركز حول الصياغة المتعلقة بالتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، حيث عارضت الدول المنتجة ‏للنفط والغاز هذه الصياغة، وأيدت إدراج الإشارة إلى تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، التي تهدف إلى الحد من ‏الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.‏

وانتقد الغيص موقف الاتحاد الأوروبي، متهماً إياه بازدواجية المعايير، إذ يدعو إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، بينما ‏يخفف بعض القيود المتعلقة بقطاع الطاقة، مشيراً إلى قرار الاتحاد تأجيل تطبيق متطلبات احتساب انبعاثات الميثان على ‏واردات النفط والغاز حتى عام 2029.‏

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وانتهت قمة المناخ دون اتفاق، بعد رفض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى الصيغة السياسية النهائية التي قدمتها تركيا ‏وأستراليا، الرئيسان المشاركان للمؤتمر، لعدم تضمّنها إشارة واضحة إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، فيما اتهمت ‏عدة دول منتجة للنفط بممارسة نفوذ كبير على مسار المفاوضات.‏

وكان الاتحاد الأوروبي حذّر قبل انعقاد المؤتمر من وصول المناقشات المتعلقة بالتزامات تمويل مكافحة تغير المناخ إلى ‏طريق مسدود.‏