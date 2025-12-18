مقتل أربعة أشخاص في ضربة أميركية على قارب في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف قارباً شرق المحيط الهادئ، يُشتبه بارتباطه بعمليات تهريب مخدرات ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة الجنوبية الأميركية قولها: إن أجهزة الاستخبارات أكدت أن القارب كان يعبر مساراً معروفاً لتهريب المخدرات ومتورطاً في عمليات التهريب، مشيرةً إلى أن الضربة أدت إلى مقتل 4 تجار مخدرات، فيما لم تصب أي من القوات الأميركية بأذى.

وقبل يومين أعلن الجيش الأميركي تنفيذ غارات على ثلاثة مراكب يشتبه في تهريبها المخدرات شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.

وتمارس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً متزايدة على فنزويلا منذ أشهر، شملت تعزيز الوجود البحري وتنفيذ ضربات على قوارب تتهمها واشنطن باستخدامها في تهريب المخدرات، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى.