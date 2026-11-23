سيئول-سانا‏

أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين تشول، اليوم الإثنين، أن اقتراح تمديد انتشار وحدة «تشيونغهيه» لمكافحة القرصنة ⁠في خليج عدن لا يعني الانخراط ‏في الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في مضيق هرمز. ‏

ونقلت وكالة رويترز عن تشول قوله أمام لجنة الدفاع الوطني في ‏الجمعية الوطنية ‏الكورية الجنوبية: إن مهمة الوحدة تقتصر على حماية السفن ‏والمواطنين الكوريين ‏الجنوبيين الذين يستخدمون الممر البحري، مشيراً إلى أن أنشطة ‏القرصنة في المنطقة ‏تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي.‏

وأضاف الوزير أن تمديد انتشار الوحدة يأتي في إطار المهام الأمنية ومكافحة ‌‏القرصنة، ولا يمثل مشاركة في العمليات العسكرية المرتبطة بالصراع.‏

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت ‏رسمياً خطة توسيع انتشار قواتها البحرية باتجاه منطقة ‌‏الخليج في 5 تشرين الثاني 2026، لمكافحة القرصنة، لتشمل المياه الواقعة جنوب ‌‏سلطنة عُمان، مع إرسال طائرة دورية بحرية من طراز ‏P-8A‌‏ وفريق متخصص في ‌‏إزالة المتفجرات.‏