سيئول-سانا
أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين تشول، اليوم الإثنين، أن اقتراح تمديد انتشار وحدة «تشيونغهيه» لمكافحة القرصنة في خليج عدن لا يعني الانخراط في الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في مضيق هرمز.
ونقلت وكالة رويترز عن تشول قوله أمام لجنة الدفاع الوطني في الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية: إن مهمة الوحدة تقتصر على حماية السفن والمواطنين الكوريين الجنوبيين الذين يستخدمون الممر البحري، مشيراً إلى أن أنشطة القرصنة في المنطقة تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف الوزير أن تمديد انتشار الوحدة يأتي في إطار المهام الأمنية ومكافحة القرصنة، ولا يمثل مشاركة في العمليات العسكرية المرتبطة بالصراع.
وكانت كوريا الجنوبية أعلنت رسمياً خطة توسيع انتشار قواتها البحرية باتجاه منطقة الخليج في 5 تشرين الثاني 2026، لمكافحة القرصنة، لتشمل المياه الواقعة جنوب سلطنة عُمان، مع إرسال طائرة دورية بحرية من طراز P-8A وفريق متخصص في إزالة المتفجرات.