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ترامب يرجِّح تجنب ضربات جديدة على إيران ما لم تتجدَّد الاستفزازات

photo 2026 11 14 15 37 30 ترامب يرجِّح تجنب ضربات جديدة على إيران ما لم تتجدَّد الاستفزازات
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب -رويترز

واشنطن-سانا ‏

أفادت مصادر أمريكية مطّلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار ‏مستشاريه خلال الأيام الماضية بأنه قد يمتنع عن شن ضربات عسكرية جديدة على ‏إيران، في حال عدم صدور استفزازات جديدة منها أو من ميليشيا الحوثي المدعومة ‏من طهران في اليمن.‏

ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، ‏قولها: إن ترامب لا يزال متردِّداً بين التصعيد العسكري وخفض حدة المواجهة، ولم ‏يحسم قراره حتى الآن بشأن إنهاء الحرب التي بدأت في شباط الماضي.‏

وأشارت المصادر إلى أن موقف ترامب جاء عقب اجتماعات مع مستشاري الأمن ‏القومي وإحاطات استخباراتية، فضلاً عن ضغوط مارستها دول حليفة لحث واشنطن ‏على عدم العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة.‏

ويأتي هذا التوجه في ظل تداعيات اقتصادية وسياسية متزايدة للحرب، أبرزها ارتفاع ‏أسعار الوقود عالمياً وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة، وسط خسائر سياسية ‏تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.‏

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