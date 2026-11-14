ترامب يرجِّح تجنب ضربات جديدة على إيران ما لم تتجدَّد الاستفزازات

واشنطن-سانا ‏

أفادت مصادر أمريكية مطّلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ كبار ‏مستشاريه خلال الأيام الماضية بأنه قد يمتنع عن شن ضربات عسكرية جديدة على ‏إيران، في حال عدم صدور استفزازات جديدة منها أو من ميليشيا الحوثي المدعومة ‏من طهران في اليمن.‏

ونقلت وكالة رويترز، اليوم السبت، عن المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، ‏قولها: إن ترامب لا يزال متردِّداً بين التصعيد العسكري وخفض حدة المواجهة، ولم ‏يحسم قراره حتى الآن بشأن إنهاء الحرب التي بدأت في شباط الماضي.‏

وأشارت المصادر إلى أن موقف ترامب جاء عقب اجتماعات مع مستشاري الأمن ‏القومي وإحاطات استخباراتية، فضلاً عن ضغوط مارستها دول حليفة لحث واشنطن ‏على عدم العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة.‏

ويأتي هذا التوجه في ظل تداعيات اقتصادية وسياسية متزايدة للحرب، أبرزها ارتفاع ‏أسعار الوقود عالمياً وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة، وسط خسائر سياسية ‏تكبدها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.‏