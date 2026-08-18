اليابان وأستراليا تعمّقان التعاون العسكري باختبارات صاروخية ومشروع ليزر لرصد ‏التهديدات

سيدني-سانا‏

أعلنت اليابان وأستراليا، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو ستجري اختبارات إطلاق صواريخ ‏فرط صوتية ومقذوفات أخرى على الأراضي الأسترالية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز قوله خلال لقائه ‏نظيره الياباني شينجيرو كويزومي في كانبيرا: “إنّ الاتفاق بين الجانبين سيسهم في ‌ترتيبات أفضل بين أستراليا واليابان فيما يتعلق باستخدام طوكيو لميادين الاختبار ‏الصاروخية الأسترالية خلال العقد المقبل”.‏

وأضاف: “تحدثنا سابقاً عن قدرة أستراليا على توفير عمق استراتيجي لليابان في ‏مجموعة من المجالات، ومن بينها استخدام ميادين الاختبار التابعة لنا”.‏

من جهته، رحب كويزومي بالخطوة قائلاً: “في حال تمكنت قوات الدفاع الذاتي ‏اليابانية من إجراء اختبارات إطلاق لصواريخ بعيدة المدى مثل الصواريخ فرط ‏الصوتية في أستراليا، فسيكون ذلك تطورا غير مسبوق”. مضيفا : “سنعمل على ‏تسريع المحادثات لتحقيق هذا الهدف”.‏

وأكد الوزيران أيضا تعاون بلديهما في مشروع دفاعي جديد يحمل اسم “بوبوك”، نسبة ‏إلى بومة أسترالية معروفة بقدرتها على الرؤية في الظلام، ويشمل نظام ليزر طُوّر ‏بشكل مشترك لرصد تهديدات محتملة.‏

وقال مارلز: إن المشروع يتضمن “نظام ليزر مطوراً يمكن تركيبه على منصات قتالية ‏برية، وكذلك على منصات ساحلية”.‏

وعمّقت أستراليا واليابان تعاونهما الدفاعي في مواجهة صعود الصين، وفي وقت ‏تطالب فيه الولايات المتحدة حلفاءها بزيادة إنفاقهم العسكري.‏

وفي إطار هذا التقارب، وافقت اليابان العام الماضي على واحدة من أكبر صفقات ‏تصدير معداتها الدفاعية منذ الحرب العالمية الثانية، على أن تدفع أستراليا بموجبها ‏عشرة مليارات دولار أسترالي (ستة مليارات دولار أمريكي) خلال السنوات العشر ‏المقبلة لاقتناء أسطول من الفرقاطات الشبحية.‏