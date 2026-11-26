واشنطن-سانا‏

لقي ستة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، إثر تحطم طائرة صغيرة في مياه خليج المكسيك قبالة سواحل ولاية ميسيسيبي ‏الأمريكية مساء أمس الأربعاء.‏

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الطائرة، وهي من طراز “سيسنا 210″، سقطت بعد هبوطها بمعدل نحو 10 آلاف ‏قدم في الدقيقة، على بعد نحو ميلين شمال شرقي جزيرة هورن، أثناء رحلتها من مدينة نيو أورليانز إلى فورت مايرز بولاية ‏فلوريدا.‏

ونقلت الشبكة عن خفر السواحل الأمريكي أن فرق الإنقاذ عثرت على جثامين الأشخاص الستة داخل حطام الطائرة بعد ‏عملية بحث استمرت نحو أربع ساعات، موضحة أن ركابها كانوا أربعة بالغين وطفلين يبلغان 8 و10 أعوام.‏

وأضافت أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل يحققان في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.‏

وسبق أن لقي 9 أشخاص حتفهم، في الأول من تشرين الثاني‏، جراء تحطم طائرة خاصة من طراز “ليرجت ‌‏60” في منطقة ‏سكنية جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.‏