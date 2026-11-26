واشنطن-سانا
لقي ستة أشخاص مصرعهم، بينهم طفلان، إثر تحطم طائرة صغيرة في مياه خليج المكسيك قبالة سواحل ولاية ميسيسيبي الأمريكية مساء أمس الأربعاء.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الطائرة، وهي من طراز “سيسنا 210″، سقطت بعد هبوطها بمعدل نحو 10 آلاف قدم في الدقيقة، على بعد نحو ميلين شمال شرقي جزيرة هورن، أثناء رحلتها من مدينة نيو أورليانز إلى فورت مايرز بولاية فلوريدا.
ونقلت الشبكة عن خفر السواحل الأمريكي أن فرق الإنقاذ عثرت على جثامين الأشخاص الستة داخل حطام الطائرة بعد عملية بحث استمرت نحو أربع ساعات، موضحة أن ركابها كانوا أربعة بالغين وطفلين يبلغان 8 و10 أعوام.
وأضافت أن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل يحققان في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.
وسبق أن لقي 9 أشخاص حتفهم، في الأول من تشرين الثاني، جراء تحطم طائرة خاصة من طراز “ليرجت 60” في منطقة سكنية جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية.