موسكو-سانا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستُعقد قريباً، من دون تحديد موعدها.
ونقلت وكالة الأنباء ريا نوفوستي الروسية عن بيسكوف قوله: «سيُعقد الاجتماع قريباً، لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد بشأن المواعيد».
وكانت الأطراف الثلاثة عقدت جولة من المحادثات يومي العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني الجاري في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفقت خلالها روسيا وأوكرانيا من حيث المبدأ على إجراء عملية تبادل واسعة النطاق للأسرى، على أن تُستكمل مناقشة تفاصيلها لاحقاً.
وتأتي الجولة المرتقبة في إطار مواصلة المسار التفاوضي بين موسكو وكييف بوساطة أمريكية، بعد اتفاق الأطراف على استمرار المحادثات خلال اجتماع أبوظبي، وسط استمرار الخلافات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بتسوية النزاع.