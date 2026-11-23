موسكو-سانا‏

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن جولة جديدة ‏من المحادثات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا ستُعقد قريباً، من دون ‏تحديد موعدها.‏

ونقلت وكالة الأنباء ريا نوفوستي الروسية عن بيسكوف قوله: «سيُعقد الاجتماع ‏قريباً، لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد بشأن المواعيد».‏

وكانت الأطراف الثلاثة عقدت جولة من المحادثات يومي العاشر والحادي عشر من ‏تشرين الثاني الجاري في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفقت ‏خلالها روسيا وأوكرانيا من حيث المبدأ على إجراء عملية تبادل واسعة النطاق ‏للأسرى، على أن تُستكمل مناقشة تفاصيلها لاحقاً.‏

وتأتي الجولة المرتقبة في إطار مواصلة المسار التفاوضي بين موسكو وكييف ‏بوساطة أمريكية، بعد اتفاق الأطراف على استمرار المحادثات خلال اجتماع أبوظبي، ‏وسط استمرار الخلافات بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بتسوية النزاع.‏

‏ ‏