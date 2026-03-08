وزير خارجية قبرص: المسيّرات التي استهدفت القاعدة البريطانية انطلقت من لبنان

نيقوسيا-سانا

أعلن وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس أن الطائرات المسيّرة المحمّلة بالمتفجرات، والتي استهدفت قاعدة بريطانية في قبرص، انطلقت من الأراضي اللبنانية.

ونقل موقع الجزيرة نت عن كومبوس قوله اليوم الأحد: إن “التركيز بات ضرورياً على الجبهة اللبنانية، ولا يمكن استبعاد أي احتمال”

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بعد إعلان ميليشيا حزب الله اللبناني وقوفها إلى جانب إيران في الحرب الدائرة بينها، وبين الولايات المتحدة، وإسرائيل.

وقد استهدفت الميليشيا مواقع إسرائيلية بعدة صواريخ، فيما ردّت إسرائيل بغارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما أسفر عن مقتل نحو 300 لبناني وإصابة المئات فضلاً عن دمار كبير في القرى والبلدات.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس كشف الإثنين الماضي أن قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تعرّضت لهجوم ليلي بطائرة مسيّرة إيرانية من طراز “شاهد”، ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.