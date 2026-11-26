لندن-سانا‏

أبلغت وزارة الدفاع البريطانية نحو 100 ألف من جنود الاحتياط الاستراتيجيين السابقين بضرورة الاستعداد لاحتمال ‏استدعائهم للخدمة العسكرية في حال نشوب حرب، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة، بهدف تعزيز ‏الجاهزية الدفاعية للبلاد.‏

وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رسائل وُجهت إلى هؤلاء العسكريين، تدعوهم إلى ‏تحديث بيانات الاتصال وتقديم معلومات عن وظائفهم الحالية ومهاراتهم، كما تعرض عليهم فرصاً للتطوع في تدريبات ‏ومناورات عسكرية.‏

ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستعداد والردع وتقليص مخاطر اندلاع نزاع، في ‏ظل تصاعد التهديدات الروسية، مؤكدة أن توجيه الرسائل لا يعني قرب تعبئة قوات الاحتياط أو استدعائها، بل يهدف إلى ‏تحديث البيانات وتحديد أماكن وجود المؤهلين للاستدعاء وخبراتهم.‏

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش البريطاني يضم حالياً نحو 73 ألف جندي في الخدمة الفعلية، وهو أدنى مستوى له منذ ‏الحروب النابليونية، فيما تسعى الحكومة إلى الاستفادة من خبرات العسكريين السابقين وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة أي ‏تهديدات محتملة.‏

وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، كشفت أمس الأربعاء أن سلاح الجو الملكي بدأ نقل طائراته ليلاً إلى حظائر ومخابئ، ‏ضمن إجراءات احترازية لحمايتها من تهديدات الطائرات المسيّرة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من استهداف القواعد ‏العسكرية في المملكة المتحدة.‏