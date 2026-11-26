لندن-سانا
أبلغت وزارة الدفاع البريطانية نحو 100 ألف من جنود الاحتياط الاستراتيجيين السابقين بضرورة الاستعداد لاحتمال استدعائهم للخدمة العسكرية في حال نشوب حرب، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الحرب الباردة، بهدف تعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد.
وذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رسائل وُجهت إلى هؤلاء العسكريين، تدعوهم إلى تحديث بيانات الاتصال وتقديم معلومات عن وظائفهم الحالية ومهاراتهم، كما تعرض عليهم فرصاً للتطوع في تدريبات ومناورات عسكرية.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاستعداد والردع وتقليص مخاطر اندلاع نزاع، في ظل تصاعد التهديدات الروسية، مؤكدة أن توجيه الرسائل لا يعني قرب تعبئة قوات الاحتياط أو استدعائها، بل يهدف إلى تحديث البيانات وتحديد أماكن وجود المؤهلين للاستدعاء وخبراتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش البريطاني يضم حالياً نحو 73 ألف جندي في الخدمة الفعلية، وهو أدنى مستوى له منذ الحروب النابليونية، فيما تسعى الحكومة إلى الاستفادة من خبرات العسكريين السابقين وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة أي تهديدات محتملة.
وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، كشفت أمس الأربعاء أن سلاح الجو الملكي بدأ نقل طائراته ليلاً إلى حظائر ومخابئ، ضمن إجراءات احترازية لحمايتها من تهديدات الطائرات المسيّرة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية من استهداف القواعد العسكرية في المملكة المتحدة.