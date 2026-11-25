باريس-سانا
أعلنت شركة “يوروستار” المشغلة لقطارات النقل بين بريطانيا وفرنسا إلغاء عدد من رحلاتها المقررة اليوم الأربعاء، وتعطل حركة القطارات بين باريس ولندن، نتيجة إضراب مفاجئ تسبب باضطرابات في خدماتها.
وقالت الشركة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الإضراب أدى إلى إلغاء رحلات على الخط الواصل بين العاصمتين في الاتجاهين، مشيرة إلى احتمال تأثر خطوط أخرى بالاضطرابات.
ودعت “يوروستار” المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المحطات، موضحة أنه بإمكان أصحاب الحجوزات المتضررة إعادة الحجز في موعد آخر أو استرداد قيمة التذاكر بالكامل، معربة عن اعتذارها عن الإزعاج الناجم عن هذه الاضطرابات.
وأشارت الشركة إلى أنها منفتحة على مواصلة الحوار مع النقابات، داعية إياها إلى استئناف المحادثات المباشرة، من دون أن توضح طبيعة الوظائف المشاركة في الإضراب أو المطالب التي تقف وراءه.
وحسب وكالة فرانس برس، سُجّلت تأخيرات صباح الأربعاء على بعض رحلات الشركة المتجهة إلى وجهات أوروبية أخرى في بلجيكا وهولندا وألمانيا.
وتعد “يوروستار” من أبرز شركات النقل السككي الدولي في أوروبا، وتربط لندن بباريس عبر نفق المانش، الذي افتُتح أمام حركة القطارات عام 1994، كما تسيّر رحلات إلى بروكسل وأمستردام ووجهات أوروبية أخرى، وتشكل خدماتها وسيلة نقل رئيسة للمسافرين بين بريطانيا وعدد من العواصم الأوروبية.