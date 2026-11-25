باريس-سانا‏

أعلنت شركة “يوروستار” المشغلة لقطارات النقل بين بريطانيا وفرنسا إلغاء عدد من ‏رحلاتها المقررة اليوم الأربعاء، وتعطل حركة القطارات بين باريس ولندن، نتيجة ‏إضراب مفاجئ تسبب باضطرابات في خدماتها.‏

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: إن الإضراب أدى إلى إلغاء رحلات ‏على الخط الواصل بين العاصمتين في الاتجاهين، مشيرة إلى احتمال تأثر خطوط ‏أخرى بالاضطرابات.‏

ودعت “يوروستار” المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المحطات، ‏موضحة أنه بإمكان أصحاب الحجوزات المتضررة إعادة الحجز في موعد آخر أو ‏استرداد قيمة التذاكر بالكامل، معربة عن اعتذارها عن الإزعاج الناجم عن هذه ‏الاضطرابات.‏

وأشارت الشركة إلى أنها منفتحة على مواصلة الحوار مع النقابات، داعية إياها إلى ‏استئناف المحادثات المباشرة، من دون أن توضح طبيعة الوظائف المشاركة في ‏الإضراب أو المطالب التي تقف وراءه.‏

وحسب وكالة فرانس برس، سُجّلت تأخيرات صباح الأربعاء على بعض رحلات ‏الشركة المتجهة إلى وجهات أوروبية أخرى في بلجيكا وهولندا وألمانيا.‏

وتعد “يوروستار” من أبرز شركات النقل السككي الدولي في أوروبا، وتربط لندن ‏بباريس عبر نفق المانش، الذي افتُتح أمام حركة القطارات عام 1994، كما تسيّر ‏رحلات إلى بروكسل وأمستردام ووجهات أوروبية أخرى، وتشكل خدماتها وسيلة نقل ‏رئيسة للمسافرين بين بريطانيا وعدد من العواصم الأوروبية.‏