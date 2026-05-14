اليونيسف: خلال أسبوع قتل وجرح 59 طفلاً في لبنان جراء ‏الغارات الإسرائيلية

بيروت-سانا
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أن الأطفال في لبنان يتعرضون يومياً للقتل والإصابة والاضطرابات النفسية، جراء عمليات القصف المتواصلة رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الـ 17 من نيسان الماضي.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن اليونيسف قولها: إن ”الأيام السبعة الماضية شهدت مقتل أو إصابة 59 طفلاً على الأقل، بينهم طفلان قتلا مع والدتهما اليوم في غارة على سيارتهما”، مضيفة: “وزارة الصحة سجلت 23 قتيلاً و93 جريحاً منذ بدء الهدنة، ليصل الإجمالي منذ الـ 2 من آذار إلى 200 قتيل و806 جرحى، أي نحو 14 طفلاً يومياً”.
وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدوارد بيجبيدير: “إن الأطفال يُقتلون ويصابون في وقت كان يفترض أن يعودوا فيه إلى مدارسهم”، محذراً من “تعرض نحو 770 ألف طفل لاضطرابات وضغوط نفسية تشمل القلق والكوابيس، مع تدهور حاد في الصحة النفسية بنسبة 72% للقلق و62% للاكتئاب”.
ودعت اليونيسف إلى “استثمار عاجل في الدعم النفسي والالتزام بالقانون الدولي الإنساني لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة توسيع خدماتها رغم تجاوز الاحتياجات للموارد المتاحة.
ويواجه لبنان غارات إسرائيلية يومية منذ الثاني من آذار الفائت، أسفرت عن مقتل 2896 وجرح 8824 آخرين، حسب حصيلة وزارة الصحة اللبنانية أمس.