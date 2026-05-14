اليونيسف: خلال أسبوع قتل وجرح 59 طفلاً في لبنان جراء ‏الغارات الإسرائيلية

بيروت-سانا‏

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من أن الأطفال ‏في لبنان يتعرضون يومياً للقتل والإصابة والاضطرابات ‏النفسية، جراء عمليات القصف المتواصلة رغم وقف إطلاق ‏النار الذي تم التوصل إليه في الـ 17 من نيسان الماضي. ‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن اليونيسف قولها: إن ‌‏”الأيام السبعة الماضية شهدت مقتل أو إصابة 59 طفلاً على ‏الأقل، بينهم طفلان قتلا مع والدتهما اليوم في غارة على ‏سيارتهما”، مضيفة: “وزارة الصحة سجلت 23 قتيلاً و93 ‏جريحاً منذ بدء الهدنة، ليصل الإجمالي منذ الـ 2 من آذار إلى 200 ‏قتيل و806 جرحى، أي نحو 14 طفلاً يومياً”.‏

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال ‏أفريقيا أدوارد بيجبيدير: “إن الأطفال يُقتلون ويصابون في وقت ‏كان يفترض أن يعودوا فيه إلى مدارسهم”، محذراً من “تعرض ‏نحو 770 ألف طفل لاضطرابات وضغوط نفسية تشمل القلق ‏والكوابيس، مع تدهور حاد في الصحة النفسية بنسبة 72% ‏للقلق و62% للاكتئاب”.‏

ودعت اليونيسف إلى “استثمار عاجل في الدعم النفسي والالتزام ‏بالقانون الدولي الإنساني لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدة ‏توسيع خدماتها رغم تجاوز الاحتياجات للموارد المتاحة.‏

ويواجه لبنان غارات إسرائيلية يومية منذ الثاني من آذار الفائت، ‏أسفرت عن مقتل 2896 وجرح 8824 آخرين، حسب حصيلة ‏وزارة الصحة اللبنانية أمس.‏