إسلام أباد-سانا

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأحد، إمكانية عقد اجتماع لوزراء خارجية دول المجموعة الرباعية في المستقبل القريب، لمواصلة المشاورات بشأن التطورات الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، أن الجانبين بحثا أيضاً سبل تعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف، والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على البقاء على تواصل وثيق للحفاظ على زخم الجهود الدبلوماسية.

وكانت دول المجموعة الرباعية التي تضم باكستان والسعودية ومصر وتركيا، أدانت في الـ11 من تشرين الأول الماضي الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية، بما فيها الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، وألحقت أضراراً بالبنية التحتية والمنشآت المدنية.