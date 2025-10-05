ألمانيا تدعو إلى تعاون دولي لتنفيذ خطة ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة

برلين-سانا

أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول أن “تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة والسلام في الشرق الأوسط بشكل سريع يتطلب تعاوناً دولياً جاداً”، مبيناً أن بلاده “ستلتزم بهذه الخطة بشكل حاسم”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فاديفول، قوله في بيان اليوم قبيل جولة يقوم بها تشمل قطر والكويت: إن برلين ستقدم عروضاً ملموسة بوصفها شريكاً في المساعدة الإنسانية وتأمين الاستقرار وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط”.

واعتبر فاديفول، أن تطبيق هذه الخطة يرتبط باستقرار المنطقة مع أمن مستدام للجميع، وأفق سياسي بالنسبة للفلسطينيين.

ومن المقرر أن يلتقي فاديفول اليوم رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمناقشة قضايا تتعلق بخطة ترامب، فيما يشارك غداً في محادثات لمجلس التعاون الخليجي في الكويت مع دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة.

وكان ترامب طرح أواخر الشهر الماضي خطة اتفاق من شأنها أن تنهي الحرب في قطاع غزة، وتساعد على تحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.