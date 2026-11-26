الدوحة-سانا‏

سجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مع ارتفاع وتيرة ‏الشحنات من منشأة رأس لفان وتعافي حركة ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز، ما يعزز الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية ‏والآسيوية مع اقتراب ذروة الطلب الشتوي.‏

ووفق بيانات شركة “كبلر” التي استندت إليها بلومبرغ بلغ متوسط الشحنات الخارجة من منشأة رأس لفان نحو 1.4 شحنة ‏يومياً منذ بداية تشرين الثاني الجاري، بزيادة تقارب 25 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، لكنه لا يزال عند نحو نصف ‏مستوياته المسجلة قبل الحرب.‏

وأظهر تحليل أجرته بلومبرغ لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية تعافي حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر ‏مضيق هرمز، بعد تراجعها في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية موجة من الهجمات، فيما ارتفعت أسعار الغاز في ‏الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى نحو ضعف مستوياتها قبل الحرب، بفعل اضطرابات الإمدادات في الخليج وبدء الطقس ‏البارد.‏

كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن نشاط حراري في تسع وحدات من أصل 14 في منشأة رأس لفان، أكبر منشأة لإنتاج ‏الغاز الطبيعي المسال في العالم، في 21 تشرين الثاني، وهو أعلى عدد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.‏

ورغم أن بيانات الأقمار الصناعية لا تحدد مستوى تشغيل هذه الوحدات أو طاقتها الإنتاجية الفعلية، فإن ارتفاع عدد الوحدات ‏التي رصد فيها النشاط الحراري يشير إلى احتمال زيادة الإنتاج والصادرات القطرية خلال الفترة المقبلة.‏

وتعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشكل منشأة رأس لفان الصناعية، الواقعة على الساحل ‏الشمالي الشرقي للبلاد، مركزاً رئيساً لإنتاج الغاز وتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية، ويمر جزء كبير من تجارة الطاقة ‏العالمية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أمن الملاحة فيه عاملاً مؤثراً في تدفقات الغاز والنفط وأسعارهما، ولا سيما خلال ‏فترات ارتفاع الطلب الموسمي في فصل الشتاء.‏