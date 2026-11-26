الدوحة-سانا
سجلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مع ارتفاع وتيرة الشحنات من منشأة رأس لفان وتعافي حركة ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز، ما يعزز الإمدادات إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية مع اقتراب ذروة الطلب الشتوي.
ووفق بيانات شركة “كبلر” التي استندت إليها بلومبرغ بلغ متوسط الشحنات الخارجة من منشأة رأس لفان نحو 1.4 شحنة يومياً منذ بداية تشرين الثاني الجاري، بزيادة تقارب 25 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، لكنه لا يزال عند نحو نصف مستوياته المسجلة قبل الحرب.
وأظهر تحليل أجرته بلومبرغ لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية تعافي حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، بعد تراجعها في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية موجة من الهجمات، فيما ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الآسيوية والأوروبية إلى نحو ضعف مستوياتها قبل الحرب، بفعل اضطرابات الإمدادات في الخليج وبدء الطقس البارد.
كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن نشاط حراري في تسع وحدات من أصل 14 في منشأة رأس لفان، أكبر منشأة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، في 21 تشرين الثاني، وهو أعلى عدد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.
ورغم أن بيانات الأقمار الصناعية لا تحدد مستوى تشغيل هذه الوحدات أو طاقتها الإنتاجية الفعلية، فإن ارتفاع عدد الوحدات التي رصد فيها النشاط الحراري يشير إلى احتمال زيادة الإنتاج والصادرات القطرية خلال الفترة المقبلة.
وتعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشكل منشأة رأس لفان الصناعية، الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، مركزاً رئيساً لإنتاج الغاز وتسييله وتصديره إلى الأسواق العالمية، ويمر جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أمن الملاحة فيه عاملاً مؤثراً في تدفقات الغاز والنفط وأسعارهما، ولا سيما خلال فترات ارتفاع الطلب الموسمي في فصل الشتاء.