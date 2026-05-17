مجموعة شحن فرنسية تعلق حجوزاتها من كوبا وإليها امتثالاً لأمر أمريكي

باريس-سانا



علقت مجموعة الشحن الفرنسية العملاقة (سي إم ايه-سي جي إم) اليوم الأحد، جميع حجوزاتها من كوبا وإليها حتى إشعار آخر، وذلك امتثالاً لأمر تنفيذي أمريكي صدر في الأول من أيار الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن المجموعة الفرنسية قولها في بيان: “امتثالاً للأمر التنفيذي الأمريكي الصادر في الأول من أيار، قررت الشركة تعليق حجوزاتها من كوبا وإليها حتى إشعار آخر”، مشيرة إلى أنها تراقب الوضع عن كثب وتعتزم تعديل عملياتها بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف يوم أمس كوبا بأنها دولة فاشلة، معرباً عن اعتقاده بأنها ستتجه في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة من أجل إبرام اتفاق معها، ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار والضغوطات الاقتصادية والسياسية التي تمارسها واشنطن ضد كوبا منذ أكثر من ستة عقود.