واشنطن-سانا

طوّر باحثون في معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا بالولايات المتحدة يداً روبوتية قابلة للتصنيع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، تجمع بين بساطة التصميم وانخفاض التكلفة والقدرة على أداء حركات ومهام تحاكي مهارة اليد البشرية.

وذكر موقع «Tech Xplore» التقني أمس الأربعاء أن الابتكار، الذي يحمل اسم «PHD»، صُمم لمعالجة تحديات تواجه الأيدي الروبوتية التقليدية، من بينها ارتفاع تكاليفها وتعقيد تصنيعها والحاجة إلى صيانتها المتكررة، وعرض الباحثون نتائج عملهم في ورقة بحثية قُدمت إلى مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) للروبوتات الشبيهة بالبشر، ونُشرت على منصة «arXiv».

وتتألف اليد الجديدة من أجزاء ومفاصل مطبوعة ثلاثياً، إلى جانب قضبان معدنية ونوابض ومحركات مؤازرة متوافرة تجارياً، وهو ما يقلل عدد أجزائها المتحركة ويسهّل تصنيعها وإصلاحها واستبدال أصابعها، كما يتيح التصميم نطاقاً واسعاً من الحركة، ويُمكّن اليد من العودة إلى وضعية محايدة عند انقطاع الطاقة.

وأظهرت الاختبارات قدرة اليد على تنفيذ مجموعة من المهام، تشمل التقاط الأشياء وتغيير اتجاهها وفتح الحاويات واستخدام الأدوات، فضلاً عن أداء بعض حركات لغة الإشارة، ويمكن التحكم بها عبر برنامج يعمل من خلال متصفح الإنترنت، مع دعم الأوامر الصوتية والمكتوبة بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويعمل الفريق البحثي على تطوير التصميم من خلال تزويده بكاميرات ومستشعرات لمسية، بهدف تحسين دقة تعامله مع الأشياء اليومية وتعزيز استقلالية أدائه.

ويرى الباحثون أن هذا الابتكار قد يتيح توسيع استخدام الأيدي الروبوتية في مجالات الرعاية الصحية والصناعة والخدمات المساندة، بفضل انخفاض تكلفته وسهولة صيانته، إلى جانب ما يوفره من قدرات حركية متنوعة.

ويعكس هذا التطور التوجه المتزايد نحو تطوير تقنيات روبوتية أكثر مرونة وأقل تكلفة، بما يسهم في توسيع نطاق تطبيقاتها العملية وجعلها أكثر قابلية للاستخدام في مختلف المجالات، ولا سيما مع استمرار التقدم في تقنيات التصنيع والذكاء الاصطناعي.