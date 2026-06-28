إصابة فلسطيني في القدس المحتلة واعتقال 13 آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني، اليوم الأحد، بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا في القدس المحتلة، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحام مدن وبلدات في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شاباً فلسطينياً أصيب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، فيما اعتقلت شابين آخرين.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً في محافظة نابلس، بعد مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

كما اقتحمت آليات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس، وأغلقت مداخلها، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى القرية والخروج منها.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من مدينة بيت ساحور، عقب مداهمة منازل وتفتيشها.

وشهدت الضفة الغربية، أمس السبت، سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية طالت عدداً من المدن والبلدات، ما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات، إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون على أراضٍ زراعية.