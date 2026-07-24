الصين تعتزم تأسيس تحالف دولي لمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت

بكين-سانا

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أنها بصدد تأسيس تحالف دولي لمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، على أن يتم الإعلان عن إنشائه خلال مؤتمر منتدى التعاون العالمي للأمن العام 2026 المقرر عقده في أيلول المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الوزارة قولها في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن حفل تأسيس التحالف سيقام على هامش المؤتمر الذي تستضيفه مدينة ليانيونقانغ في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

وقال رئيس هيئة التحقيقات الجنائية في الوزارة جيانغ قوه لي: إن التحالف سيكون منظمة حكومية دولية تضم أجهزة إنفاذ القانون من مختلف دول العالم، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت العابرة للحدود.

وأوضح جيانغ أن أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها في الانضمام إلى التحالف، داعياً إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية، وتكثيف العمليات المشتركة، ورفع مستوى التنسيق في مواجهة هذه الجرائم.

وأشار إلى أن الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت أصبح تحدياً عالمياً، وأن معظم عمليات الاحتيال التي تستهدف الصين تنفذ من خارج أراضيها، مؤكداً أن الشرطة الصينية ستجعل مكافحة هذه الجرائم أولوية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ أعلن في 17 تموز الجاري، إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون الدولي في تطوير هذه التكنولوجيا وحوكمتها.