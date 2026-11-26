دمشق-سانا
تختزن جذور شجر الزيتون في سوريا حكايات الأرض وأهلها، وترتبط بمواسم الخير وتقاليد القرى والعائلات، لتبقى رمزاً للعطاء والتجذر والانتماء، وهو ما يستحضره السوريون في اليوم العالمي لشجرة الزيتون، الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الثاني من كل عام.
الباحث في التاريخ والتراث الشعبي محيي الدين قرنفلة أوضح لـ سانا أن الزيتون من أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان في بلاد الشام، وشكل على مر العصور مصدراً للغذاء والرزق والإنارة، كما دخل زيت الزيتون في صناعات تقليدية عديدة، أبرزها صناعة الصابون الحلبي.
وأشار إلى أن ارتباط هذه الشجرة بالأرض والبيت والعائلة، وانتقالها إرثاً من الآباء إلى الأبناء، منحها مكانة خاصة في الذاكرة السورية، لتصبح رمزاً للجذور والثبات والانتماء، لافتاً إلى أن حضورها امتد إلى الأمثال والأغاني والأهازيج الشعبية المرتبطة بالمواسم الزراعية.
موسم القطاف …التعاون وصلة الرحم
وبيّن قرنفلة أن موسم القطاف كان مناسبة اجتماعية تجمع العائلات والأقارب والجيران في البساتين، حيث يتشارك الجميع العمل وتبادل المساعدة، وتقام وجبات الطعام تحت الأشجار، فيما تتولى النساء تخليل الزيتون وتجهيز مؤونة الشتاء، في مشاهد تعكس قيم التعاون وصلة الرحم والتكافل الاجتماعي.
ولفت إلى أن الزيتون حضر أيضاً في الأدب والشعر والفنون التشكيلية بوصفه رمزاً للأرض والحنين والجذور، كما استخدم خشبه في صناعة الأدوات والتحف والسبح، وبقي زيته والزيتون المكبوس جزأين أساسيين من المطبخ السوري ومؤونة البيوت.
وشدد قرنفلة على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بالزيتون من خلال توثيق حكايات كبار السن وأهازيج القطاف والأمثال الشعبية وطرق العصر والتخليل التقليدية، وتعريف الأجيال الجديدة بهذا الإرث عبر المدارس والزيارات إلى البساتين والمعاصر القديمة وإقامة الفعاليات التراثية.
إرث يرتبط بذكريات الأجداد
من جهته، أوضح المزارع أحمد العلي أن شجرة الزيتون تحتل مكانة خاصة لدى العائلات السورية، فهي ليست مجرد مصدر للرزق، وإنما إرث عائلي يرتبط بذكريات الأجداد وتعبهم وتمسكهم بالأرض.
وقال العلي: “اعتدنا منذ طفولتنا أن نرى أشجار الزيتون جزءاً من حياتنا اليومية، وكنا ننتظر موسم القطاف لما يحمله من لقاءات عائلية وأجواء من التعاون والفرح، وقد تعلمنا أن هذه الأشجار أمانة يجب الحفاظ عليها، لأنها تمثل تاريخ عائلاتنا ومصدر خير لأبنائنا”.
ولفت العلي إلى أن العناية بأشجار الزيتون تتطلب الصبر والاهتمام المستمر، مؤكداً أهمية الحفاظ عليها واستمرار زراعتها، لما تمثله من قيمة اقتصادية واجتماعية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بهوية المجتمع الريفي وعاداته المتوارثة.
توقعات بإنتاج نحو 191 ألف طن من زيت الزيتون
وكانت وزارة الزراعة قدّرت الإنتاج الأولي المتوقع من ثمار الزيتون في سوريا للموسم الحالي بنحو 954 ألفاً و730 طناً، يُخصص نحو 20 بالمئة منها لزيتون المائدة، فيما يوجّه نحو 80 بالمئة للعصر، مع توقع إنتاج نحو 190 ألفاً و946 طناً من زيت الزيتون، وفق نسبة عصر تبلغ 25 بالمئة.
ويحتفل العالم بيوم شجرة الزيتون، الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) رسمياً عام 2019، تقديراً للأهمية الثقافية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لشجرة الزيتون.
وجاءت المبادرة باقتراح من لبنان وتونس، وأُقرت خلال الدورة الـ206 للمجلس التنفيذي لليونسكو، قبل اعتمادها بالإجماع في الدورة الأربعين للمؤتمر العام للمنظمة، اعترافاً بشجرة الزيتون رمزاً عالمياً للسلام والاستدامة والصمود.