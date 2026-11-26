دمشق-سانا

تختزن جذور شجر الزيتون في سوريا حكايات الأرض وأهلها، وترتبط بمواسم الخير ‏وتقاليد القرى والعائلات، لتبقى رمزاً للعطاء والتجذر والانتماء، وهو ما يستحضره ‏السوريون في اليوم العالمي لشجرة الزيتون، الذي يصادف السادس والعشرين من ‏تشرين الثاني من كل عام.‏

الباحث في التاريخ والتراث الشعبي محيي الدين قرنفلة أوضح لـ سانا أن الزيتون من ‏أقدم الأشجار التي عرفها الإنسان في بلاد الشام، وشكل على مر العصور مصدراً ‏للغذاء والرزق والإنارة، كما دخل زيت الزيتون في صناعات تقليدية عديدة، أبرزها ‏صناعة الصابون الحلبي.‏

وأشار إلى أن ارتباط هذه الشجرة بالأرض والبيت والعائلة، وانتقالها إرثاً من الآباء إلى ‏الأبناء، منحها مكانة خاصة في الذاكرة السورية، لتصبح رمزاً للجذور والثبات ‏والانتماء، لافتاً إلى أن حضورها امتد إلى الأمثال والأغاني والأهازيج الشعبية المرتبطة ‏بالمواسم الزراعية.‏

موسم القطاف …التعاون وصلة الرحم

وبيّن قرنفلة أن موسم القطاف كان مناسبة اجتماعية تجمع العائلات والأقارب والجيران ‏في البساتين، حيث يتشارك الجميع العمل وتبادل المساعدة، وتقام وجبات الطعام تحت ‏الأشجار، فيما تتولى النساء تخليل الزيتون وتجهيز مؤونة الشتاء، في مشاهد تعكس ‏قيم التعاون وصلة الرحم والتكافل الاجتماعي.‏

ولفت إلى أن الزيتون حضر أيضاً في الأدب والشعر والفنون التشكيلية بوصفه رمزاً ‏للأرض والحنين والجذور، كما استخدم خشبه في صناعة الأدوات والتحف والسبح، ‏وبقي زيته والزيتون المكبوس جزأين أساسيين من المطبخ السوري ومؤونة البيوت.‏

وشدد قرنفلة على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بالزيتون من خلال ‏توثيق حكايات كبار السن وأهازيج القطاف والأمثال الشعبية وطرق العصر والتخليل ‏التقليدية، وتعريف الأجيال الجديدة بهذا الإرث عبر المدارس والزيارات إلى البساتين ‏والمعاصر القديمة وإقامة الفعاليات التراثية.‏

إرث يرتبط بذكريات الأجداد

من جهته، أوضح المزارع أحمد العلي أن شجرة الزيتون تحتل مكانة خاصة لدى ‏العائلات السورية، فهي ليست مجرد مصدر للرزق، وإنما إرث عائلي يرتبط بذكريات ‏الأجداد وتعبهم وتمسكهم بالأرض.‏

وقال العلي: “اعتدنا منذ طفولتنا أن نرى أشجار الزيتون جزءاً من حياتنا اليومية، وكنا ‏ننتظر موسم القطاف لما يحمله من لقاءات عائلية وأجواء من التعاون والفرح، وقد ‏تعلمنا أن هذه الأشجار أمانة يجب الحفاظ عليها، لأنها تمثل تاريخ عائلاتنا ومصدر ‏خير لأبنائنا”.‏

ولفت العلي إلى أن العناية بأشجار الزيتون تتطلب الصبر والاهتمام المستمر، مؤكداً ‏أهمية الحفاظ عليها واستمرار زراعتها، لما تمثله من قيمة اقتصادية واجتماعية، فضلاً ‏عن ارتباطها الوثيق بهوية المجتمع الريفي وعاداته المتوارثة.‏

توقعات بإنتاج نحو 191 ألف طن من زيت الزيتون ‏

وكانت وزارة الزراعة قدّرت الإنتاج الأولي المتوقع من ثمار الزيتون في سوريا للموسم ‌‏الحالي بنحو 954 ‏ألفاً و730 طناً، يُخصص نحو 20 بالمئة منها لزيتون المائدة، ‌‏فيما يوجّه نحو 80 بالمئة للعصر، مع ‏توقع إنتاج نحو 190 ألفاً و946 طناً من ‌‏زيت الزيتون، وفق نسبة عصر تبلغ 25 بالمئة.‏

ويحتفل العالم بيوم شجرة الزيتون، الذي أقرّته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم ‏والثقافة (اليونسكو) رسمياً عام 2019، تقديراً للأهمية الثقافية والبيئية والاجتماعية ‏والاقتصادية لشجرة الزيتون.‏

وجاءت المبادرة باقتراح من لبنان وتونس، وأُقرت خلال الدورة الـ206 للمجلس ‏التنفيذي لليونسكو، قبل اعتمادها بالإجماع في الدورة الأربعين للمؤتمر العام للمنظمة، ‏اعترافاً بشجرة الزيتون رمزاً عالمياً للسلام والاستدامة والصمود.‏