ترامب يؤكد تدمير سفن إيرانية ويهدد باستهداف المزيد

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الجيش الأميركي أغرق تسع سفن حربية إيرانية، ودمّر جزئياً مقر البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية، منذ بدء الهجوم المشترك مع إسرائيل أمس السبت.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال” اليوم الأحد: “لقد أُبلِغتُ للتو بأننا دمّرنا وأغرقنا تسع سفن عسكرية إيرانية، بعضها كبير ومهم”.

وأضاف: “سنستهدف البقية، وقريباً ستكون في أعماق البحر أيضاً”، مشيراً إلى أن هجوماً آخر أسفر عن تدمير كبير لمقر البحرية الإيرانية.

وختم ترامب تصريحاته بلهجة تهكمية قائلًا: “فيما عدا ذلك، بحريتهم في أحسن حال!”.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل لليوم الثاني، توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من القادة الإيرانيين، بينهم المرشد علي خامنئي، وقائد الحرس الثوري، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان.

وردت إيران بضربات صاروخية على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل عشرة إسرائيليين، وإصابة أكثر من 100، كما اعتدت على ست دول خليجية والأردن، ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين في الإمارات وقطر والكويت.

فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية مقتل ثلاثة أميركيين وإصابة خمسة آخرين بجروح بالغة من دون تحديد هويات القتلى أو أماكن وجودهم.